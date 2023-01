La Lega: "Discriminati solo noi forlivesi" Italia Viva contro il Pd

Il caso della Mike 42 continua a tenere banco sul fronte politico. "Porteremo avanti la battaglia per l’auto medicalizzata affinché venga ridistribuito in modo equo ed omogeneo un servizio che interessa tutti i cittadini del comprensorio forlivese". La promessa è di Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega. "Grazie alla scellerata scelta dell’Ausl Romagna tutto il comprensorio forlivese è servito da un’unica auto medica che deve coprire un territorio di ben oltre 1.100 km quadrati. Ricordo che Cesena possiede tre auto mediche, Ravenna due, Rimini tre pur avendo un comprensorio collinare meno vasto e popolato rispetto al nostro. Perché una così netta differenza tra i territori della stessa Romagna?".

In consiglio comunale Italia Viva ha votato la mozione del centrodestra. Così spiega la scelta il consigliere Massimo Marchi: "Lungi da me l’idea di fare da avvocato difensore dell’attuale maggioranza di centrodestra che guida il Comune di Forlì ed alla quale non ho mai risparmiato le mie critiche fatte però nel merito dei provvedimenti presentati. Purtroppo, invece di valutare nel merito l’ordine del giorno proposto dalla maggioranza e votarlo come meritava, Il Pd e Forlì e Co hanno voluto fare una questione di bandierine. Sarebbe interessante sapere cosa pensano di questa incredibile presa di posizione il sindaco di Meldola e gli altri sindaci di centrosinistra che hanno firmato il documento che chiede di rivedere la sciagurata decisione di eliminare Mike42".