La Lega punge: "È già in campo"

Le parole della segretaria della Cgil Maria Giorgini che ha ricondotto le responsabilità dell’alluvione all’amministrazione e alla Prefettura hanno acceso alcune polemiche. Va all’attacco il segretario comunale della Lega Albert Bentivogli: "Prendiamo atto che la campagna elettorale della signora Giorgini è iniziata. Da chi dovrebbe semplicemente occuparsi dei diritti dei lavoratori è qualcosa di vergognoso e fuori luogo, svelando di fatto la discesa in campo per sostenere una parte politica che non ha nessuna intenzione di condividere e risolvere i problemi. Dove è finito il bene comune? O forse era semplicemente una cenerentola che allo scoccare della mezzanotte invece di trasformarsi in una principessa si è trasformata in un personaggio a due facce? Ai forlivesi è sufficiente ammettere che sulla loro pelle si smania dalla voglia di prendere consensi". Nei giorni scorsi già la Lega aveva attaccato la segretaria.

"È necessario essere onesti – ragiona invece, al di fuori dei partiti, il direttore di Ascom-Confcommercio Alberto Zattini –, i responsabili dell’alluvione stanno a livelli superiori, penso alla Regione. La piena ha colpito un territorio il cui sviluppo è stato deciso dalle precedenti amministrazioni, non da quella di Gian Luca Zattini. Non è un mistero che Maria Giorgini possa essere la candidata del centrosinistra alla prossime amministrative, sfidando colui che è finito al centro dei suoi attacchi. Non vorrei che la campagna elettorale fosse iniziata con largo anticipo".