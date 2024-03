La Lega rilancia: "La città sta cambiando". E Zattini elogia gli alleati. In campo la Buda (Alea)

"Un sogno divenuto realtà 5 anni fa, che vogliamo portare avanti per continuare e terminare i tanti progetti ancora in campo". Con queste parole Jacopo Morrone – deputato e segretario romagnolo – ha aperto la campagna elettorale della Lega a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini alle prossime amministrative di giugno. Presenti il sindaco, i tanti simpatizzanti, gli assessori Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino, il capogruppo Massimiliano Pompignoli, i consiglieri comunali e i futuri candidati in lista, oltre alla coordinatrice della campagna elettorale, Simona Buda.

"Abbiamo governato molto bene in questi 5 anni – ha continuato Morrone –, dando, come Lega, un grande contributo sia con gli assessori, che hanno fatto un grande lavoro, sia come gruppo, il più numeroso in consiglio comunale". Un riconoscimento, questo, arrivato anche dal sindaco che, prendendo la parola, ha riconosciuto il grande impegno "imprescindibile" degli assessori in giunta e il "grande sostegno" del gruppo consiliare. Parole che suonano forse come una risposta a una nota dei Verdi di pochi giorni fa, in cui chiedevano conto del silenzio di Zattini dopo l’attacco di Confcommercio al vicesindaco Mezzacapo. A tal proposito, lo stesso assessore all’urbanistica ha raccontato che ieri mattina si è tenuto in municipio un incontro chiarificatore con il direttore di Ascom Alberto Zattini.

L’onorevole Morrone ha poi elencato i "successi" di questi cinque anni di mandato. "A partire dall’università, una grande sfida che abbiamo vinto. L’ex Eridania che, su intuizione del sindaco, abbiamo portato a disposizione della città, ma poi ancora il rifacimento di corso della Repubblica, viale della Libertà, il mercato coperto, il grande progetto della Ripa di riqualificazione di tutto il quartiere. Tanti progetti per i quali 5 anni sono pochi, ne servirebbero altri 10 o 15 per cercare di porre rimedio a quanto non fatto dalla sinistra al governo della città fino a che non siamo arrivati noi".

Il sindaco ha riconosciuto alla Lega, a Morrone in particolare, la volontà di candidarlo alle elezioni di 5 anni fa. "Qui mi sento a casa – ha esordito Zattini prendendo la parola –. Devo ringraziare Jacopo e tutta la Lega per il grande sostegno di questi anni. Per i voti presi, la Lega avrebbe anche potuto pretendere di più, ma hanno fatto un gioco di squadra e questo va riconosciuto. In giunta mai un voto contrario da parte di nessuno e neanche in consiglio comunale". Il sindaco si è detto fiducioso nei confronti della campagna elettorale che sta iniziando, anche perché "siamo riusciti ad attrarre forze che non erano con noi cinque anni fa", spiegando poi come la sua candidatura sia "necessaria per la città. Sarei il quarto sindaco consecutivo a cambiare dopo 5 anni e non ce lo possiamo permettere, soprattutto con i cantieri da oltre 100 milioni di euro del Pnrr che devono essere conclusi: un’interruzione di alcuni mesi per il cambio di amministrazione potrebbe risultare mortale".

Dopo le parole di Zattini e Morrone, è stata presentata la coordinatrice della campagna elettorale: si tratta di Simona Buda, titolare di un’attività commerciale e soprattutto presidente della società dei rifiuti Alea Ambiente. La Buda ha poi preannunciato una serie di iniziative a sostegno del gruppo Lega e del sindaco Zattini.

Matteo Bondi