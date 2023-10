La Lega si difende: "Formì? Nulla di male. Sul cuore della città abbiamo investito"

"L’inaugurazione di Formì, sabato, sembrava il congresso della Lega". Queste le parole provocatorie del direttore di Alberto Zattini in riferimento al fatto che a tagliare il nastro inaugurale del nuovo distretto commerciale di Pieveacquedotto erano presenti molti esponenti dell’amministrazione e del Carroccio: tra questi, il vicesindaco Daniele Mezzacapo, il deputato Jacopo Morrone e i consiglieri Albert Bentivogli e Massimiliano Pompignoli: una delegazione nutrita che fa pensare al direttore dell’associazione di categoria a un appoggio troppo manifesto a un nuovo polo che rischierebbe di mettere ulteriormente in crisi il centro storico.

È Albert Bentivogli, segretario della Lega di Forlì, a replicare: definisce quella di Zattini una "polemica pretestuosa". E aggiunge: "Spiace che Zattini dimentichi un dato importante e cioè che Formì nasce da un progetto portato avanti dalla precedente amministrazione Pd e che l’attuale giunta ha ereditato senza poter recedere con il rischio di trovarsi sul groppone risarcimenti milionari. Ma Zattini è ancora più ingeneroso non riconoscendo quanto questa giunta e in particolare i suoi esponenti della Lega abbiano investito sul rilancio del centro storico e, di conseguenza, della sua rete commerciale e su eventi di grande successo per richiamare nuovo pubblico".

Bentivogli, poi, menziona diversi eventi, tra i quali ‘Cara Forlì’ e il concerto di Radio Bruno, per poi passare al Natale 2023, finito recentemente nella bufera per il maxi investimento (parliamo di un tetto massimo di 740mila euro per luminarie e videomapping): "Zattini non si è premurato neppure di appoggiare l’amministrazione comunale attaccata pretestuosamente dalla sinistra per i costi delle iniziative per il Natale".

Il segretario leghista continua nell’elenco degli interventi pro centro storico: "Sono stati fatti investimenti milionari come le riqualificazioni del mercato coperto, di corso della Repubblica, dei parcheggi di piazza del Carmine e della Vittoria, dell’Hotel della Città e poi la valorizzazione del Miglio Bianco". Interventi che, insomma, secondo Bentivogli metterebbero gli amministratori nella posizione di presenziare all’inaugurazione di Formì senza cadere in contraddizione: "Nulla di male, dunque, se si presenzia all’inaugurazione di un complesso come ‘Formì’ che significa centinaia di posti di lavoro e un richiamo per il nostro territorio. Nulla di male, soprattutto se si hanno le carte in regola per aver fatto tutto il possibile per il centro città nel giro di poco più di quattro anni. Le giunte di sinistra – conclude – hanno portato alla desertificazione il centro di Forlì, noi, nonostante tutto, siamo riusciti a invertire la rotta e a rilanciare la città. Abbiamo idee e progetti ma ci vuole del tempo per metterli a frutto".