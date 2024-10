La Legalità letta dai giovani. Studenti in prima linea tra teatro, docufilm e concerti

Tre giorni per parlare di legalità: torna oggi, domani e sabato, la terza edizione della manifestazione ‘Settimana della Legalità’, nel contesto del più vasto progetto ‘Forlì-Vivere la Legalità’. Un evento voluto dall’assessorato alla Legalità del Comune e realizzato in collaborazione con la Consulta sulla Legalità e con una rete di ben 39 associazioni del territorio che da anni si dedicano al progetto ‘Cittadini di oggi di domani’ per un’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva delle giovani generazioni.

Il progetto offre alle scuole percorsi didattici con attività e laboratori gratuiti che si svolgono durante l’anno scolastico e che confluiscono in una grande manifestazione finale rivolta ai cittadini. "La manifestazione – spiega l’assessore alla Legalità Emanuela Bassi – non è solo un evento, ma un momento di incontro che coinvolge amministrazione, scuole, famiglie, giovani e associazioni, creando una rete solidale in cui la parola comunità è la vera protagonista. Un’occasione per vivere e coltivare il senso di responsabilità verso il bene comune inteso come valore fondamentale".

È ricco il programma degli incontri e degli eventi, tutti aperti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Tutte le mattine le scuole potranno partecipare ai laboratori sull’ecosostenibilità presso il Complesso della Legalità in viale dell’Appennino, 282. Nel pomeriggio la manifestazione si sposterà in piazzetta della Misura e piazzetta Novanta Pacifici, dove dalle 17 si aprirà il ‘Villaggio della legalità’ con spettacoli, concerti dal vivo, laboratori e restituzioni artistiche da parte degli alunni delle scuole derivanti dai percorsi effettuati nell’anno scolastico in collaborazione con le associazioni della rete di progetto.

Variegata anche la programmazione serale. Oggi alle 20 andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Io Pinocchio’ con gli alunni della scuola primaria Matteotti e a seguire lo spettacolo ‘Lanciando il cuore oltre gli ostacoli’ dei ragazzi delle medie Caterina Sforza. Domani alle 20.30 sarà proiettato il docufilm ‘La forza del coraggio sulla strada della legalità’ sulle figure del murales della Casa della Legalità di Forlì realizzato dai ragazzi delle classi delle scuole medie Glauco Fiorini e Piero Maroncelli, a cura dell’associazione ’Di scena in scena’.

Sabato alle 20.30 si terrà invece il concerto ‘Patrie d’autore - canzoni per raccontare la Costituzione’ a cura dell’associazione Accademia InArte. Area ristoro convenzionata presso Abbey pub e Fuori Misura social food. Per Informazioni e prenotazioni delle serate: tel. 349.7038334 dalle ore 8 alle ore 20 o scrivendo a francescafantini41@gmail.com.