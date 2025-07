La letteratura condivisa tra i giovani. Il video-podcast di MattigBooks

In un momento storico di crisi per il mondo dell’editoria, c’è anche chi vuol far della sua grande passione per la lettura uno strumento di dialogo, condivisione e riflessione. Mattia Guberti, sedicenne forlivese studente del liceo linguistico ‘Morgagni’, conduce da più di un anno un podcast dal titolo ’Tra le Pagine’, ha aperto un canale Youtube – MattigBooks – e sta ora lavorando al suo secondo libro. Per questa seconda pubblicazione, in arrivo nelle prime settimane di luglio, ha deciso di affidarsi a una piattaforma di raccolta fondi online (’crowdfunding’) creata da un progetto editoriale che supporta i giovani autori nella pubblicazione, al raggiungimento di un numero prefissato di copie prenotate. Mattia è riuscito ad arrivare a quota di 200 copie, ottenendo il diritto alla pubblicazione del libro ’Tears’.

Mattia, da dove nasce questa sua passione e come ha mosso i suoi primi passi?

"Mi è sempre piaciuto scrivere: fin da piccolo tenevo una sorta di diario in cui annotavo tutto quello che mi accadeva durante la giornata. Poi leggevo tantissimo, il che per me era ed è una gran fonte di ispirazione per la scrittura. Due anni e mezzo fa ho scritto e pubblicato, interamente da solo, il mio primo libro su Amazon. Come previsto, non ha avuto molto successo a causa del fatto che l’ho pubblicizzato pochissimo".

Dalla scrittura alla divulgazione online, come è avvenuto questo passaggio?

"Un’altra mia grande passione è parlare con la gente e condividere le mie esperienze, i miei vissuti. Da qui un anno fa circa è nata l’idea del podcast, che penso sia una modalità molto informale di comunicare con tante persone, indirettamente e quando si vuole. Ho faticato a crescere inizialmente, così ho deciso di spostarmi anche su Youtube e di implementare anche i video oltre al solo audio, ma anche per partire da lì per pubblicizzare il podcast".

Alla luce di questi due anni di crescita, quali sono i suoi obiettivi per il futuro?

"Voglio migliorare sempre di più come autore, pubblicando nuove storie: sto già infatti pensando al prossimo libro. Uno dei miei obiettivi primari è di creare una comunità di lettori, persone interessate agli argomenti fantasy. Questo genere, oltre ad essere il focus del mio attuale libro, è anche quello dove si può maggiormente apprezzare la letteratura e l’importanza del dialogo. Non sono interessato al successo fine a sé stesso: cerco connessione e condivisione con più persone possibili attraverso i miei contenuti".

Sergio Tomaselli