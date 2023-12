La lezione (e il pranzo) di Henry

Si ricordava ancora di quel giorno? Era lucidissimo. Coi suoi cent’anni, compiuti a maggio, per i medici la chiarezza d’eloquio e di mente di Henry Kissinger era (ed è) un mistero e un caso da analizzare. E forse si ricordava ancora di quel venerdì 5 aprile 1991, quando all’Hotel Della Città divorò la pastasciutta come non aveva mai fatto con un hamburger, e promise all’allora sindaco Sauro Sedioli che sarebbe tornato: "Ho mangiato benissimo... chissà cosa direbbe mia moglie, visto che sono a dieta", confidò a Romano Prodi quel tedesco immigrato negli States a 15 anni e poi professore di Harvard e infine consigliere di 12 presidenti Usa, senza guardare in faccia a colori di partito ma con l’obiettivo di essere "più americano degli americani", come ripeteva sempre; da Kennedy a Biden, passando per Nixon e Ford, l’ex Segretario di Stato americano della Guerra Fredda, sigillato dalla Storia per due capolavori di diplomazia (la calamitazione dell’orso cinese nel circuito mondiale del capitalismo e l’uscita dall’orrore del Vietnam) è morto mercoledì sera nella sua casa del Connecticut dopo un secolo di vita e di potere, "che serve solo a fare cose splendide", mormorò un giorno al suo caro amico Gianni Agnelli, l’Avvocato.

Si ricordava della sala Icaro dove fece una conferenza sulla politica internazionale, quando ancora l’università di Forlì era un minuscolo presidio della grande Mater bolognese? Rammentava la folla che lo accolse nella sua prima conferenza in un’università italiana (eh sì, e scelse proprio Forlì), dove venne presentato da Prodi e Angelo Panebianco?

Forse sì. Perché Henry, stratega impareggiabile, storico d’impressionante competenza geopolitica, non trascurava nulla. Specie i ricordi. E forse rimembrava che promise di tornare in questa città che, chissà, aveva magari la parvenza della natia Fürth, in Baviera, quando ancora si chiamava Heinz e sua mamma Paula gli preparava spessissimo la pastasciutta (coi würstel). Al termine del suo intervento accademico Henry venne ammantato da un applauso infinito. Ma era tardi, era ora di pranzo. E il fotografo del Carlino, Sante Montanari, lo pedinò fino all’ultimo, immortalandolo a tavola, sedotto dal menù alla romagnola.