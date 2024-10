La Liberazione di Premilcuore festeggiata dopo 80 anni dagli alunni delle scuole

L’ottantesimo anniversario della Liberazione di Premilcuore dalle truppe nazifasciste, organizzato sabato scorso dal Comune e dall’Anpi, è stato celebrato in modo ufficiale e con una sentita partecipazione della popolazione e in particolare da tutti gli alunni della scuola primaria e delle medie. Sono intervenuti il sindaco Sauro Baruffi e la vicesindaca e assessora alla cultura Diletta Maria Marlazzi, che ha tenuto per la prima volta dalla sua elezione a giugno un discorso ufficiale, e il presidente provinciale dell’Anpi, Gianfranco Miro Gori.

Gli alunni delle scuole hanno presentato lavori grafici e letture dedicati alla Resistenza e alla Costituzione italiana, mentre diversi discendenti di partigiani uccisi in comune di Premilcuore hanno ricevuto una pergamena ricordo. La commemorazione, animata dalla locale Banda dei Carrettieri, si è conclusa con la deposizione di corone alle lapidi ai caduti sulla facciata del municipio e al monumento in memoria dell’eccidio di Valdonetto in località Castel dell’Alpe, dove nel 1944 furono uccisi otto partigiani. Gli oratori intervenuti, in particolare la vicesindaca e assessora alla cultura Marlazzi, hanno sottolineato la partecipazione degli alunni delle scuole, "che non dovranno mai dimenticare l’impegno per la libertà e il mantenimento della pace".

q. c.