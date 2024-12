La libreria ’Bauci città’ spegne tre candeline: oggi la festa

La libreria ‘Bauci Città’ (via Saffi 28 a Modigliana) dei coniugi Noemi Gurioli e Samuele Canestrari, compie tre anni e oggi alle 18 festeggia con tanto di torta a tema fatta dal forno pasticceria ‘La Colombina’ e la presentazione del graphic novel ‘La luce e lo spazio. Un’insolita intervista a Franco Battiato’, di Francesco Pelosi trasformata in fumetto da Chiara Raimondi. Un omaggio a uno straordinario artista la cui opera resta immortale perché lui stesso sosteneva: "La morte non esiste è solo trasformazione". Modera Lidia Linari di ‘Fumetti per Gente Strana’, seguirà firmacopie.

Pelosi, sceneggiatore di fumetti e cantautore, è nato a Parma nel 1984 mentre Raimondi, classe 1966, studia linguaggi del fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’idea nasce nell’estate 2014, quando Pelosi raggiunge il famoso cantautore nella sua casa in Sicilia per intervistarlo su temi a lui cari come il rapporto con spiritualità e fede, l’importanza della meditazione come pratica di vita, il raggiungimento della felicità. Dopo la scomparsa di Battiato, nel 2021 l’autore trasforma i risultati di quel lontano incontro in una graphic novel grazie alla collaborazione con la disegnatrice Raimondi: ne esce una originale testimonianza con aneddoti sulla vita del cantautore e dialoghi con Juri Camisasca, collaboratore e amico del musicista.

"Ringraziamo tutti – spiegano Noemi e Samuele – per sostenerci ogni giorno in questa nostra folle impresa. Sono tre anni di libreria, serigrafia, giochi, creatività e mostre. Tre anni di casa editrice Bauci Press. E 35 presentazioni di libri bellissimi come ‘I misteri dell’oceano intergalattico’ che ha vinto al festival di Lucca 2023 il premio Gran Guinigi per il miglior disegno di Francesca Ghermandi e di altri autori come Stefano Ricci, Michelangelo Setola, Andrea Bruno, Davide Reviati, Marco Taddei, La Came, Icaro Tuttle".

I due imprenditori culturali hanno vinto la loro scommessa di aprire la libreria in un piccolo centro. "Quest’anno – conclude la coppia – abbiamo avuto il piacere e l’onore di produrre e curare per il TCBF di Treviso ’Consegna rapida e discreta’ di Criminaliza: autrice russa che con noi ha pubblicato ‘Gli animali’ un libro stampato in serigrafia e rilegato a mano".

