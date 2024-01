La lotta contro il cancro. Ricerca: Ausl e Irst unite

L’Ausl Romagna e Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola hanno organizzato giovedì 18 gennaio al Centro residenziale universitario – Ceub di Bertinoro, il primo di una serie di appuntamenti riservati, in particolare, ai 18 coordinatori dei gruppi di patologia oncoematologici interaziendali, professioniste e professionisti selezionati tramite bando interno ai due enti con l’obiettivo di condividere, armonizzare e migliorare sempre più i percorsi di cura di tutti i pazienti romagnoli con specifiche patologie tumorali. Sul tema ‘Lo sviluppo del ruolo del Coordinatore del Gruppo Multidisciplinare di Patologia nella Rete Oncologica della Romagna’, sono intervenuti il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e il direttore generale dell’Irst Lorenzo Maffioli. Con loro la dottoressa Francesca Bravi, direttrice Sanitaria Ausl Romagna, Ilaria Massa (Outcome Research Irst), Caterina Florescu della Direzione Strategica di Ausl Romagna e Roberto Grilli, Direttore della Unità Operativa Ricerca Valutativa e Policy dei Servizi Sanitari Ausl Romagna.

"Questo appuntamento rappresenta un’importante tappa di un percorso più ampio – afferma Carradori – teso a massimizzare e migliorare, su tutta la rete territoriale, la cura e l’assistenza per i pazienti colpiti da malattie neoplastiche. Un’occasione, inoltre, per confrontarsi e per sviluppare ambiti di ricerca e di valutazione dei risultati". "Si tratta di un momento importante – aggiunge il direttore generale dell’Irst, Lorenzo Maffioli – perché da oggi si inizia a dare sostanza a un progetto ambizioso e necessario per i pazienti, il territorio, i professionisti e le Istituzioni. Grazie alla stretta collaborazione fra Ausl Romagna e l’Irst, prende corpo un sistema integrato di competenze cliniche e di ricerca oncologica al fine di consentire una erogazione, in tutta la Romagna, di standard uniformi di prevenzione, diagnostica e cure secondo i più aggiornati elementi scientifici".

o.b.