La lotta contro le truffe. Anziani a lezione dalle forze dell’ordine

"Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio". Il proverbio popolare che invita alla prudenza nel dare fiducia alle persone è stato il filo conduttore dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Villafranca, presso l’ex Istituto agrario.

Si è trattato di una riunione, aperta alla cittadinanza, con tema "Come difendersi dalle truffe". L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di circa 50 persone che hanno seguito l’incontro con attenzione e rivolto diverse domande ai relatori, è stato organizzato dall’amministrazione comunale, con la collaborazione di prefettura, polizia locale, questura e carabinieri, ed è un progetto che mira a prevenire le truffe, dedicato alla tutela dei cittadini dai raggiri, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana.

Il commissario Annalisa Scotti e l’ispettore capo Mirna Moretti della polizia locale hanno coinvolto i presenti, in prevalenza over 60, la categoria più colpita dal fenomeno dei raggiri, in una serie di casi pratici, purtroppo sempre più frequenti, anche nei nuclei più isolati. "Occorre essere prudenti – spiega Annalisa Scotti –, non farsi avvicinare troppo da sconosciuti e comunque evitare le relazioni a distanza". L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per riconoscere i tentativi di truffa e proteggersi efficacemente.

La campagna informativa prevede sia l’affissione di manifesti nei luoghi più frequentati della città, sia una campagna sui social che mira ad ampliare la diffusione delle informazioni a un pubblico più vasto e diversificato. Un altro elemento chiave del progetto è la distribuzione capillare di opuscoli informativi che spiegano le tipologie di truffe più diffuse sul territorio forlivese, e offrono consigli pratici su come evitarle, oltre che indicazioni su cosa fare in caso di tentata truffa o raggiro. "Si va dai falsi tecnici di luce e gas che chiedono di entrare in casa per cambiare un contatore – precisa Mirna Moretti – fino alla richiesta di denaro per falsi incidenti che coinvolgerebbero familiari o parenti, dall’anziano avvicinato da uno sconosciuto che sostiene di conoscerlo per poi farsi accompagnare a casa sua e rubare soldi e preziosi fino alla telefonata truffaldina o la richiesta di amicizia sui social con l’intento di estorcere denaro".

In questi casi la polizia locale chiede di "segnalare eventuali episodi sospetti alle forze dell’ordine chiamando il 112, numero unico per le emergenze". Nei mesi di settembre e ottobre seguiranno altri tre incontri informativi gratuiti: il 30 settembre alle 15.30 a Vecchiazzano in via Pigafetta, 19 (Polisportivo Treossi), il 10 ottobre alle 15.30 a Ca’ Ossi in via Ribolle, 10 (Parrocchia di San Pio X) e il 30 ottobre alle 15.30 presso l’associazione ’Il Delfino della Cava’ in via Sillaro, 42. Per informazioni: 0543712763; email: anziani@comune.forli.fc.it