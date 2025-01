La lotta ora sarà personalizzata. Leucemie acute, nuova tecnica

Sarà finanziato con 400mila euro in tre anni il progetto 3D-Leuko-TAD, coordinato da Anna Ferrari (foto), ricercatrice della Translational Hematology Unit–Laboratorio di Bioscienze di Irst ‘Dino Amadori Irccs.

L’obiettivo è quello di migliorare il trattamento delle leucemie acute, linfoidi e mieloidi attraverso un approccio che punta sulla medicina personalizzata. Lo studio è risultato vincitore di un bando EP PerMed 2024 (European Partnership for Personalised Medicine), supportato dall’Unione Europea e dal programma Horizon Europe e sarà finanziato per tre anni per un totale di 400mila euro.

Sono sette i centri europei coinvolti in 3D-Leuko-TAD, per uno studio che punta a comprendere meglio come le alterazioni nelle strutture tridimensionali (3D) del genoma umano possano influenzare la malattia e come i pazienti possano ricevere terapie su misura per migliorarne la cura.

"Le leucemie acute – spiega Ferrari – sono malattie gravi e spesso difficili da curare, soprattutto nei casi di recidiva. Il progetto si concentrerà su un’analisi approfondita delle interazioni tra i geni e le loro strutture tridimensionali, per capire come certi oncogeni, vengano attivati in modo anomalo".

Grazie al supporto di tecnologie all’avanguardia, saranno caratterizzati per analizzare il loro profilo genetico pazienti sia adulti sia pediatrici e verranno identificati dei biomarcatori che potranno aiutare a prevedere la loro risposta alle terapie. "In particolare – prosegue Ferrari – sarà analizzata l’efficacia di farmaci specifici, per puntare ad offrire trattamenti sempre migliori alle persone con leucemia acuta. Collaboreremo con associazioni di pazienti per garantire che le nostre scoperte siano comunicate al meglio alle persone malate oltre ad esser utilizzate nella pratica clinica.

Questo progetto affronta una lacuna significativa nella comprensione delle leucemie acute e mira a creare un percorso di cura più personalizzato. L’obiettivo è migliorare i risultati per i pazienti, aumentando i tassi di successo dei trattamenti e, in definitiva, la loro qualità di vita. Con un team multidisciplinare di esperti, siamo fiduciosi che i risultati di questo lavoro possano avere un importante impatto nella lotta contro le leucemie acute".

"Questo riconoscimento conferma il ruolo centrale dell’Irst nel guidare innovazioni che possano migliorare concretamente la qualità di vita dei pazienti e la precisione delle cure, posizionandoci come punto di riferimento nella comunità oncologica internazionale", dichiara Nicola Normanno, direttore scientifico della struttura di Meldola.