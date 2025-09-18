La Lotteria compie 25 anni. Ecco 50mila biglietti per aiutare le associazioni del territorio

Giunge alla 25ª edizione la Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi benefica promossa dall’associazione forlivese Amici don Dario ODV, presieduta da Alberto Bravi, che prende il nome dal parroco don Dario Ciani, originario di Tredozio e scomparso nove anni fa, molto attivo nel sociale soprattutto per aver aiutato ex tossicodipendenti e carcerati. Come di consueto, verranno stampati e distribuiti 50mila biglietti dal costo singolo di un euro. Attraverso la vendita, che si concluderà il 30 gennaio con l’estrazione dei ticket vincenti, gli organismi del terzo settore potranno autofinanziare i propri progetti a sostegno della cittadinanza e delle fasce più disagiate per il 70% dell’incasso. Il restante 30% sarà assegnato, previa valutazione di un’apposita commissione, al finanziamento di specifiche attività solidali scelte tra quelle presentate dagli organizzatori, e al Fondo Carcere gestito da don Enzo Zannoni. I biglietti potranno essere ritirati a Forlì presso l’Associazione Amici di Don Dario, in via Dandolo 18.

"Ringrazio il mondo del volontariato per queste iniziative e per tutto il lavoro che svolgono ogni giorno – sottolinea l’assessora al Welfare del Comune di Forlì, Angelica Sansavini – in maniera silenziosa e che noi da soli, come amministrazione, non riusciremmo a coprire e capire fino in fondo". Tra le associazioni coinvolte figurano Volontà Romagna, il Consorzio di Solidarietà Sociale di Forlì, oltre ad Amici di Don Dario, mentre continua immancabile il partenariato con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, oltre al patrocinio di diversi Comuni del territorio, tra cui Forlì e Cesena. Questa edizione vedrà anche la presenza, per la prima volta dalla fondazione, del Gruppo Conad del territorio, che sosterrà attivamente l’iniziativa.

Acquistare un biglietto darà subito diritto a 7 caffè e 6 ingressi gratuiti nei musei del territorio forlivese e cesenate, oltre alla partecipazione all’estrazione finale in cui verranno assegnati 150 premi. Il primo premio avrà il valore di 1.500 euro e sarà un buono vacanze spendibile al villaggio Club del Sole, il secondo e il terzo rispettivamente da 600 e 300 euro: due buoni acquisto presso l’Expert Casadei.

"Vorrei sottolineare lo scopo importante, che è anche la diffusione della cultura della solidarietà – conclude infine il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno – che in particolare quest’anno coincide non solo con il 25° anniversario della lotteria ma anche con la candidatura di Forlì e Cesena a capitale della cultura. La solidarietà è vera e propria cultura, a prescindere da come andrà la candidatura sicuramente possiamo dire che è vero che Forlì e il territorio è già oggi una capitale nazionale per capacità di cooperare tra enti locali, associazioni e amministrazione".

Sergio Tomaselli