La Luce di Betlemme arriva a Forlì: simbolo di pace in un mondo in conflitto

La Luce di Betlemme o della Pace arriverà domani a Forlì e nelle chiese della Valle del Bidente. Un’iniziativa fortemente simbolica non solo per i credenti, ma per tutti coloro che hanno a cuore la pace nel mondo oggi martoriato da 54 conflitti sanguinosi, una vera "guerra mondiale a pezzi" come ha ricordato Papa Francesco.

Dal 1347 in poi, la Chiesa della Natività a Betlemme è stata affidata alla custodia dei padri Francescani, che la gestiscono tuttora insieme con alcuni religiosi di altre confessioni cristiane ortodosse. La tradizione della Luce di Betlemme nasce da un’iniziativa natalizia di beneficenza ‘Lichts in Dunkel’ (Luce nel buio) della Radio-Televisione ORF di Linz, in Austria. Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea austriaca. Da lì poi la luce viene distribuita: in Italia arriva per la prima volta nel 1986 (nel Sud Tirolo); dieci anni dopo avviene la prima distribuzione in Italia a livello nazionale, a bordo dei treni.

"Oggi sono coinvolti 108 gruppi scout e ben 102 città tra grandi e piccole – precisa Vitaliano Ghirotti del Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci) di Meldola –. A Forlì la luce di Betlemme arriverà in stazione sabato 21 dicembre alle ore 12.36 con il treno IC607. La luce sarà accolta dalle comunità Masci e dalle associazioni Agesci". Alle 17 a Forlì in Duomo con il vescovo Livio Corazza ci sarà una veglia di preghiera, poi la Luce di Betlemme sarà portata nella vallata del Bidente dalla comunità Masci e dal gruppo scout Meldola1.

A Meldola un’altra luce arriverà alle 15 davanti alla chiesa di San Nicolò, sarà accolta dal parroco don Enrico Casadio e dalla comunità. La luce sarà poi portata alle 15.45 alla chiesa di Civitella, alle 16.15 in quella di Galeata e alle ore 16.45 a Santa Sofia. "Il gesto di mantenerla accesa ci fa ricordare – conclude don Casadio – che la pace deve essere sempre degna di attenzione e vigilanza, affinché non si spenga nell’animo delle persone. Non a caso il 1° gennaio 2025 riproporremo a Meldola, in collaborazione con il Comune e le associazioni, la Marcia della Pace".

Lunedì alle 12 la fiamma accesa a Betlemme sarà esposta alla Sala degli Angeli in municipio a Forlì.

Oscar Bandini