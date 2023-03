La Luna sul Trebbio, cene a tema

Presso il camping e agriturismo La Luna sul Trebbio di Modigliana, sul crinale dello spartiacque fra le valli del Marzeno e Montone, ai confini con Dovadola, tornato le serate gastronomiche a tema. Domani sera il menù omaggerà la cucina pugliese, con melanzane ripiene, bis di primi (orecchiette alle cime di rapa & ciceri e tria), spezzatino di agnello con contorno di olive e pomodorini secchi, dolce tipico (cartellate). Il tutto per 28 euro a persona, compresi acqua, caffè e coperto (escluso vino e bevande). Le serate proseguiranno per tutti i sabati di marzo. Sabato 11 lo chef Davide tirerà la sfoglia direttamente in sala durante la cena e gli aiutanti prepareranno le tagliatelle "tirate e mangiate" con diversi sughi . La struttura in via San Savino 44, è gestita dai fratelli Giulia e Davide Di Domenico in un’azienda agricola di 15 ettari, una decina dei quali a olivi e viti, con piscina, bar, ristorante, tre casine in legno (15 posti letto) e un piazzale per camper (333.3151551).