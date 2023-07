La Luna sul Trebbio riparte: il venerdì picnic al tramonto

Dopo alluvione e frane, è tornato attivo da ieri l’agriturismo e camping La Luna sul Trebbio, la struttura turistica di via San Savino in comune di Modigliana ai confini con quello di Dovadola, sullo spartiacque fra le vallate del Montone e del Marzeno. Spiega la titolare Giulia Di Domenico: "Il nostro picnic al tramonto si svolgerà ogni venerdì sera in una zona apposita del campeggio, in una location suggestiva, in cui ammirare la bellezza del tramonto, con vista panoramica sulle colline romagnole. Si tratta di un’occasione unica per trascorrere una serata speciale, godendo dell’atmosfera del tramonto. Dalle 19.30 al ristorante saranno pronti i cestini, da gustare seduti nella postazione picnic, circondati dalla natura e nel relax. Dopo il calar del sole, si accenderanno tante lucine su tutta l’area, creando un’atmosfera ancora più suggestiva". L’evento di ogni venerdì sera è disponibile solo su prenotazione, al costo di 22 euro a persona (info: 333.3151551 e 366.3212130).

Ma dopo il gravissimo maltempo che ha massacrato di frane tutto l’Appennino, e in particolare la strada provinciale del Trebbio Modigliana-Dovadola, come si raggiunge La Luna sul Trebbio? Spiega ancora Giulia Di Domenico: "Si raggiunge con la strada che arriva da Faenza, attraversando Santa Lucia, poi sempre dritto. I nostri clienti di Modigliana purtroppo devono passare da Marzeno e attraversare la Pietramora, che fortunatamente non ha avuto danni, mentre dalla valle del Montone è consigliabile passare da Castrocaro, attraverso via Croce. Mentre da Forlì si può prendere in direzione Santa Lucia e poi strada diretta su fino al campeggio".

La struttura ha riaperto normalmente tutti i giorni con piscina, ristorante e il pernottamento in bungalow e ‘svarnaza’.

Quinto Cappelli