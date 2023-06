La macchina degli aiuti Fiera, avanti con i pacchi "Assistite 800 persone"

di Matteo Bondi

Si andrà avanti almeno fino al 7 luglio con la distribuzione dei pacchi, alimentari e non, alla Fiera di Forlì alle persone colpite da alluvione. Queste sono le tempistiche minime che il Comune di Forlì si è dato per la gestione del centro di raccolta e distribuzione che si trova proprio nei padiglioni della Fiera cittadina.

"Le situazioni variano con le esigenze – spiega l’assessore ai quartieri, Andrea Cintorino –. I tanti vestiti che sono stati raccolti non verranno distribuiti qui, insieme agli altri generi, ma abbiamo deciso di farlo nei locali del Foro Boario". Si tratta di indumenti in ottimo stato o nuovi, come confermano i responsabili di Top Service che dallo scorso giovedì stanno gestendo tutta la logistica dei padiglioni fieristici in merito all’emergenza alluvione. La distribuzione dei generi alimentari, di igiene personale e per la casa invece continuerà a svolgersi presso la Fiera dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.

"Abbiamo chiuso tutti gli altri punti di distribuzione – spiega Andrea Sansovini, direttore di Top Service – e accentrato tutto qui, sia il ricevimento del materiale dalle tantissime donazioni di privati e aziende, sia la consegna ai cittadini. Da venerdì scorso ogni famiglia alluvionata che necessità di generi di prima necessità può presentarsi alla Fiera. Qui verrà registrata e rilasceremo una tessera con la quale, una volta alla settimana, può venire a ritirare scatoloni di materiale già selezionato per le proprie necessità".

Finora sono state distribuite 303 tessere per un servizio che arriva a 830 persone. Sono stati consegnati 481 pacchi alimentari, 462 di igiene personale e 458 pacchi di prodotti per la casa. È anche possibile ritirare materiali di lavoro, come pale e secchi, ancora disponibili. Un lavoro che è reso possibile grazie al contributo di molte realtà che a vario titolo operano o hanno operato nei padiglioni della fiera. "Fin dalla prima settimana – afferma il tenente colonnello Giorgio Agostini dell’Aeronautica Militare – ci siamo messi a disposizione. In un primo momento siamo stati destinati a spalare il fango, successivamente siamo stati dirottati alla Fiera. Ogni giorno almeno 15 militari sono presenti, nei due turni, a servizio. Devo dire che tutti stanno operando con grande trasporto anche perché si tratta di una calamità che ha colpito varie famiglie dei nostri uomini e donne".

Dalla primissima ora erano presenti anche i volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Forlì e quelli del coordinamento di Protezione civile, che operano anche sul territorio con interventi vari. "Ogni giorno – raccontano i responsabili di Top Service – sono circa 50-60 le persone presenti in Fiera impegnate nei vari lavori, dal ricevimento dei pacchi allo smistamento, dal confezionamento alla consegna finale alle famiglie".

Gli scout si occupano anche dell’esplorazione del territorio. "Abbiamo alcune squadre che continuano a girare in varie zone della città – spiega il responsabile dell’Agesci, Carmelo Cardella – per andare a individuare famiglie che possano avere bisogno di aiuto. In questi giorni siamo stati nella zona di Durazzanino. Inoltre continuiamo a portare alcuni pasti a famiglie che lo necessitano, anche attraverso l’aiuto di scout che vengono da tutta la regione".