La macelleria ’Cangini’ compie cinquant’anni

Mezzo secolo di onoratissima attività. E’ il bel traguardo tagliato in questi giorni da Carlo Cangini, l’apprezzato macellaio di Terra del Sole. Sono trascorsi infatti cinquant’anni da quando, poco più che bambino, l’esercente prese per la prima volta in mano un coltello. Era il 1975, anche allora si celebrava l’anno santo, il boing 747 della Pan Am solcava per la prima volta i cieli, la Rai trasmetteva l’ultima edizione di Canzonissima mentre Fellini festeggiava il quarto Oscar con Amarcord. Negli stessi mesi Bill Gates fondava la Microsoft e Margareth Thatcher diventava leader del partito conservatore del Regno Unito.

Da allora si è capovolto il mondo, ma ‘Carletto’ è rimasto sempre li, dietro il bancone e nel laboratorio di Rio Cozzi. "Sono nato a Civitella, la mia famiglia aveva un podere in campagna – racconta Cangini –. Ho iniziato a lavorare quindicenne nella salumeria civitellese; dall’ingrosso sono poi passato alla macelleria, attività che per due anni ho gestito a Milano Marittima. Concluso il servizio militare, nel 1982 ho iniziato a lavorare con il mitico Alceo qui a Terra del Sole. Ho sempre amato tantissimo il mio lavoro".

"Al punto che non vuole smettere – dichiara la moglie Nadia Ghetti, disegnando sulle labbra un simpatico sbuffo –. Senigalliese di origine ma terrasolana da una vita, da ben 44 anni Nadia è compagna di vita e di lavoro di Cangini. "Viviamo assieme 24 ore su 24, in macelleria, nel laboratorio di Rio Cozzi nei pomeriggi di chiusura del negozio, il martedì e il giovedì e quando ce n’è bisogno" raccontano reduci dall’intenso periodo natalizio, in cui pranzi e libagioni abitualmente si sprecano.

Una figlia e quattro nipoti, i coniugi lavorano dodici ore al giorno, anche quindici nei periodi di festa. "Novembre e dicembre sono tosti – dice Carlo –, siamo in laboratorio tutti i giorni". Il laboratorio è quello condiviso fino a pochi anni fa con Gabriele Matteucci, l’amico e collega di Castrocaro scomparso prematuramente.

Il negozio affacciato su piazza d’Armi è anche punto di ritrovo, un osservatorio privilegiato sulle dinamiche di paese, un luogo dove scambiare quattro chiacchiere abbandonandosi a confidenze. "Che rigorosamente rimangono tali", assicurano Carlo e Nadia, che nei giorni scorsi sono stati celebrati in piazza a Terra del Sole dai ragazzi del Gruppo del fuoco e da una delegazione istituzionale formata da sindaco e vicesindaco, Francesco Billi e Silvia Zoli, e dall’assessore Catia Conficoni. Una festa conviviale con cena rigorosamente a base di carne alla griglia. Un momento di allegria per festeggiare una coppia inossidabile. Nel lavoro e nella vita.

Francesca Miccoli