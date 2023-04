La Maderna all’ex cinema Mazzini diretta da Fratta

Appuntamento con la grande musica all’ex cinema Mazzini di Fratta Terme a Bertinoro, questa sera alle 21 Gianna Fratta dirige l’orchestra Bruno Maderna con Andrea Giuffredi tromba. La direttrice d’orchestra Gianna Fratta è particolarmente apprezzata nel repertorio sinfonico, soprattutto del Novecento, si è anche dedicata all’opera, dirigendo i principali titoli del repertorio italiano e francese: particolarmente lodate dalla critica le recenti interpretazioni di Nabucco (regia di Pierluigi Pizzi), Madama Butterfly (regia di Daniele Abbado), La Fanciulla del West e del Trittico pucciniano (regia Renzo Giacchieri), che ha vinto il premio per la migliore produzione operistica sudcoreana del 2015. Pupilla del grande direttore Yuri Ahronovitch, che di lei dice: "Non ho mai incontrato un direttore così giovane e già così dotato di cuore e di braccio". Nel 2009 è insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica per i risultati ottenuti a livello internazionale come pianista e direttrice d’orchestra. Giuffredi è noto in tutto il mondo come virtuoso di tromba, uno degli artisti più raffinati e versatili di oggi. Capace di spaziare in tutti i generi, dal classico al contemporaneo, ha ricevuto grandi consensi ed è stato protagonista di memorabili performance su diversi palcoscenici. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Info: 0543 1713530 – 339 7097952 – [email protected]

Matteo Bondi