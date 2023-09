‘La Madonna del fango’, riflessioni sull’alluvione

La parrocchia di Fiumana, con il patrocinio del Comune di Predappio, ha organizzato per questa sera alle 20.45 presso la chiesa di Sant’Agostino, un incontro-riflessione sul dramma dell’alluvione dal titolo ‘La Madonna del fango’. Condurranno la serata il pittore forlivese Franco Vignazia e il poeta dialettale Fabio Turchi, originario di Galeata, accompagnati dalla musica del Trio Iftode. Il programma prevede: introduzione di Miria Gasperi della parrocchia di Fiumana e animatrice della manifestazione, relazione del pittore Franco Vignazia, autore del quadro ‘La Madonna del fango’, e del poeta dialettale Fabio Turchi. Anticipa Gasperi: "Turchi con la penna e Vignazia col pennello hanno voluto lasciare un segno del dramma di chi ha perso tutto e della sollecitudine spontanea di dare una mano, sbocciata come un fiore tra il fango". Verrà proiettata la testimonianza dI Marco Canarecci, autore della preghiera alla Madonna del fango. Nato 43 anni fa Forlimpopoli, padre Canarecci si trova dal 2016 per la comunità missionaria di Villaregia a Yopougon, capitale economica della Costa d’Avorio.