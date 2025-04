La mafia nell’ ’Autoritratto’ di Davide Enia

Andrà in scena venerdì sera, alle 21, al teatro Mentore di Santa Sofia, lo spettacolo di e con Davide Enia, dal titolo ‘Autoritratto’.

Si tratta di un lavoro che si muove tra l’autoanalisi e una intensa orazione civile, in cui l’attore siciliano racconta l’influenza di Cosa Nostra sulla sua vita e su quella dei suoi concittadini, andando a unire dimensione privata e dimensione pubblica in un monologo coinvolgente e commovente.

’Autoritratto’ è una co-produzione Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Accademia perduta Romagna Teatri, Spoleto Festival dei Due Mondi con il patrocinio della Fondazione Falcone. Testo di Davide Enia, musiche di Giulio Barocchieri, suono Francesco Vitaliti e costumi Antonio Marras.

La trama ha inizio il 19 luglio 1992. Cinquantasette giorni dopo l’uccisione di Giovanni Falcone, un’autobomba esplode in via D’Amelio. Questa volta muoiono il giudice Paolo Borsellino e i cinque membri della scorta. A 32 anni dalle stragi mafiose, Davide Enia racconta l’impatto di Cosa Nostra sulla nostra vita di cittadine e cittadini e traccia "un autoritratto intimo e collettivo" di una comunità costretta a convivere con la presenza del male.

Il primo morto ammazzato Davide Enia l’ha visto a otto anni, mentre tornava a casa da scuola e dove la "dottrina del silenzio la impariamo da subito – precisa l’autore –. Siamo cresciuti con la dottrina del silenzio, che serve soltanto a mantenere posizioni di potere. Viviamo in un Paese che continua sempre a secretare tutto. L’unico modo per poter perdonare è dire la verità, ma nel Paese delle mezze verità, non è possibile superare il trauma".

La mafia, nella storia italiana, è stata minimizzata, banalizzata, rimossa o mitizzata. Di fatto non è mai stata affrontata per quello che realmente è. Nella storia che prende vita sul palco, è preso in esame anche il rapimento e l’omicidio di Giuseppe di Matteo, il bambino figlio di un collaboratore di giustizia. Un caso che costituì un vero e proprio spartiacque nella coscienza collettiva, pur senza riuscire a scalfire del tutto il muro di omertà che circonda l’organizzazione criminale.

Lo spettacolo è compreso nel carnet abbonamento prosa, per i non abbonati ingresso 25 euro. Info e prenotazioni: 349.9503847

Oscar Bandini