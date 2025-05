La mafia spiegata ai ragazzi. Ecco ’Autoritratto’ di Davide Enia

Si conclude stasera il progetto che ha coinvolto due classi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi, la 3 A elettronica e la 3 C meccatronica, che hanno aderito alla proposta dell’Assessore alla legalità del Comune di Forlì, Emanuela Bassi, di fungere da classi apripista al percorso ’Sentieri di Legalità’, promosso da For-B cooperativa sociale per diffondere valori quali la partecipazione attiva e democratica. Come ultimo evento è previsto lo spettacolo teatrale ’Autoritratto’, di e con Davide Enia, che andrà in scena al Teatro Piccolo alle 21.

A quasi 33 anni dalle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, Enia racconta l’impatto di Cosa Nostra sulla vita dei cittadini siciliani, per tracciare "un Autoritratto intimo e collettivo" di una comunità costretta a convivere con la continua epifania del male, a fronte della dittatura del silenzio che da sempre avvolge la mafia. Questo a partire dal rapimento e dall’omicidio di Giuseppe di Matteo, bambino figlio di un collaboratore di giustizia tenuto per 778 giorni in prigionia e infine ucciso per poi venire sciolto nell’acido. ’Autoritratto’ è quindi una tragedia, una orazione civile, un confronto con lo Stato, con Dio stesso.

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Prenotazioni: infoupg@comune.forli.fc.it