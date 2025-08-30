La magia degli artisti di strada nel weekend

Questo fine settimana il piacere della musica e la magia travolgente degli artisti di strada si impadroniranno di viale Marconi, la maestosa strada alberata che unisce Castrocaro Terme e Terra del Sole. Oggi dalle 19 alle 24 e domani dalle 9 alle 22 andrà in scena la terza edizione di ‘Passeggiando Castrocaro – Arte e musica in strada’, l’evento che ha rivoluzionato la tradizionale festa del forestiero, manifestazione un tempo consacrata ai turisti e agli ospiti della cittadina termale. Un viaggio tra suoni, sapori e colori con musicisti, ballerini e giocolieri pronti a punteggiare la strada per intrattenere in maniera allegra e originale i presenti. Non mancheranno bancarelle, il mercatino creativo e quello della sostenibilità, quindi i food truck.

Numerosi coloro che si esibiranno in sei diverse postazioni: l’ingresso delle Terme, piazza Paul Harris, l’intersezione tra viale Marconi e via Dante Alighieri, il parcheggio Poggiolini, l’incrocio con via Cantarelli, il Municipio. Spettacolo assicurato con le acrobazie del trio Ex Alto, formato da giovani danzatrici e fuocoliere emergenti, che daranno vita a un’esibizione con il lollipop, attrezzo che permette di realizzare coreografie di danza aerea combinando pole dance e cerchio, e contornando il tutto da una performance di fuoco. Giochi di fuoco anche per lo sbandieratore Manuel, già protagonista in diverse edizioni del palio di Faenza. Profumo d’Oriente si respirerà nell’area del municipio con il gruppo Elmas Danza che proporrà la danza del ventre, musiche e costumi di Paesi lontani. Coinvolgeranno gli spettatori gli artisti – atleti della scuola Luca Fit & Dance, che coniuga il ballo con il fitness in performance che sposano ritmo e allegria. Poi tanta musica con il chitarrista emergente Federico Mazzotti, talentuoso interprete del ‘modern percussive finger style’ (tecnica avanzata di chitarra acustica o elettrica che combina l’uso delle dita per pizzicare le corde con elementi percussivi).

Sei corde protagoniste anche nello spettacolo del duo perugino ‘Musica Muta’, maestri che rivisiteranno le melodie dei grandi classici. Gioca in casa il mitico Strudel, ‘eroe’ dei busker festival, conosciuto ovunque per le straordinarie bolle di sapone di ogni dimensione capaci di stregare non solo i più giovani.

Materialmente macineranno pochi chilometri per raggiungere il viale ma tutto lascia presagire che di strada ne percorreranno nella carriera artistica i ‘Voice Up’, i giovani musicisti emergenti castrocaresi, già padroni del palco lo scorso mese di luglio nel corso di una partecipata serata nell’area della pista di pattinaggio: per tutta la giornata di domenica solisti, duo e gruppi si alterneranno in brevi esibizioni nella postazione all’incrocio con via Dante. Saranno presenti Dave and The Skittles, Lucrezia e Rabea, Sarah e Davide, Les, Vale e Giulia, Meli, Lu e Leti. A rapire i più piccoli saranno i Giochi di Legno realizzati da abili artigiani, e lo Zip Clown, al secolo Andrea Battisti, interprete dello spettacolo ‘splash’, incentrato su giocoleria, comicità ed equilibrismo. L’ingresso è libero. Info: 0543.769631.

Francesca Miccoli