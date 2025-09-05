La magia dei buskers. Bolle di sapone, musica e acrobazie a Predappio

Dopo l’anteprima a Fiumana, questa sera la 7ª edizione di ‘Predappio Buskers’ invaderà le strade e le piazze di Predappio. L’iniziativa, organizzata dal Comune, in collaborazione con Apem Caveja e Media partner 140 il Resto del Carlino, è ad ingresso libero. Dalle 18 all’una il centro storico si vestirà a festa con spettacoli in 10 postazioni. Ci saranno anche mercatino dell’artigianato e food trucks.

Alle 19.30 spettacolo di bolle di Strudel. Energia e ritmo alle 20 dalla scuola Luca Fit & Dance. Alle 20.30 musica rock e country con la band predappiese Savile Row. Alle 20.45 torna la danza aerea di Vicky e Fabrizio, insieme ad alcune allieve della scuola Athena Fitness. Alle 21 si accenderanno le postazioni di molti artisti, tra i quali il cantautore Enrico Cipollini, con la sua leggendaria slide guitar, il talento emergente romagnolo della chitarra Filippo Mazzotti e lo show di live painting di Cigna & Wanderley.

E ancora: il ravennate Falco, con la musica di De Gregori, chitarra e armonica, e il pittore Sergio Manganelli, con una nuova opera in live painting. Giocoleria, fuoco, luce e acrobazie nello show di Stormline (ore 21.15); le allieve di Libertas Danza si esibiranno dalle 21.30. Si arriva così alla performance di Ex Alto, danzatrici e fuocolieri forlivesi che utilizzano lo strumento del lollipop (ore 21.45), cui seguirà lo show di fuoco di Fenix ‘Karonte’ (ore 22.15). Gran finale con il concerto di BandAlarga, in piazza Garibaldi alle 22.45.

Quinto Cappelli