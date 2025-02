La magìa dei mattoncini. Meraviglie colorate in mostra in Comune

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, torna l’esposizione di opere realizzate con mattoncini colorati di plastica, presso il salone comunale di Forlì. L’appuntamento è per questo fine settimana. L’evento è promosso da ’Collego Aps’ e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì e di Aics, l’ Associazione italiana cultura e sport. "L’idea è nata da una nostra passione, mia e di un mio collega, da cui il nome dell’associazione – spiega Giorgio Perrucci presidente di Collego –. Abbiamo poi deciso di mettere a servizio del sociale il nostro hobby e così sono nati anche i laboratori che andiamo a realizzare nella pediatria dell’ospedale di Forlì, all’Irst di Meldola e al Villaggio Mafalda". Tante le novità per questa seconda edizione: negli oltre 250 metri quadrati di esposizione si potrà trovare il meraviglioso parco giochi illuminato e in movimento, la collezione completa dei dinosauri, un viaggio tra le meraviglie architettoniche del mondo antico e moderno, tra castelli e città del futuro, supereroi e robot, senza dimenticare le auto storiche, pezzi da collezione, edizioni a tiratura limitata: una gioia per gli occhi di appassionati e semplici curiosi. Inoltre durante le giornate sarà allestita un’area gioco dove ci si potrà cimentare nella costruzione di opere d’arte, da soli o con l’aiuto del personale specializzato.

L’evento è pensato per gli amanti del settore, ma anche solo per chi vuole passare un pomeriggio di meraviglia facendosi raccontare le storie che stanno dietro ad ogni costruzione, le ore di lavoro o il numero dei mattoncini. L’ingresso è libero: domani dalle 11 alle 19, e domenica dalle 10 alle 19. ’Collego Aps’ propone principalmente attività espositive, ritrovi, incontri a tema, laboratori, progetti educativi e ricreativi rivolti a strutture ospedaliere e istituti scolastici, con lo scopo "di poter portare un sorriso a tutti coloro che stanno vivendo momenti di difficoltà". L’associazione, che conta una ventina di soci, ha realizzato il progetto ’Bricks for Hope’ a favore dell’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola, e una ‘Collegoteca’, sia all’interno del reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni sia al Villaggio Mafalda della Cooperativa Paolo Babini.

Matteo Bondi