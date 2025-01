La magia dei presepi oltre le feste. Fino a domenica le visite a Portico

Ultimi giorni per ammirare i presepi della 51ª rassegna ‘Portico il paese dei presepi’. Domenica infatti a Portico si concluderà l’esposizione, una delle più riuscite della lunga tradizione, con la premiazione alle 15.30 in piazza Traversari del concorso fotografico ‘Rosanna Gazzotti’, intitolato alla fondatrice dell’iniziativa, insieme a Margherita Cappelli, le due appassionate di presepi che per prime esposero pubblicamente in via Borgo Piano le Natività.

Spiega Lucia Santandrea, presidente della Pro loco, l’associazione anima della rassegna insieme a tanti portichesi: "Al concorso hanno partecipato 17 fotografi visitatori della manifestazione, fra i quali saranno premiati domenica i primi tre votati, che saranno proclamati al momento: un signore di Portico, una ragazza di Castrocaro e una signora di Firenze". Per tutto il pomeriggio in piazza si svolgeranno anche le nuove iscrizioni alla Pro loco.

Ma com’è andata la manifestazione di quest’anno? Il parere è unanime sia degli organizzatori (Pro loco e abitanti) sia dei commercianti: "Una grande affluenza di visitatori come quest’anno era un pezzo che non si era vista, grazie anche alle condizioni meteo quasi sempre buone e soprattutto ai presepi ritenuti da molti veramente belli e originali". Nessuno vuole azzardare una cifra, ma dai registri delle firme (nella Torre Portinari e nella chiesa parrocchiale, dove firma solo un 10-20%) e da alcune giornate (Santo Stefano, 30 dicembre e giorni festivi) in cui i visitatori hanno sfiorato il migliaio, si potrebbe azzardare che quasi 10mila sono stati i visitatori giunti non solo dalla Romagna, ma anche da tante altre regioni. Molte le scolaresche, fra cui quelle di Castrocaro, Dovadola e Forlì, ma anche gruppi in pullman da Cesena, Imola e Bologna.

Commenta la presidente della Pro loco Santandrea: "Siamo veramente contenti della grande affluenza e della gente rimasta veramente soddisfatta di tutto". Esultano anche gli imprenditori turistici, come Matteo Cameli del ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento: "La grande affluenza di visitatori si deve ai bei presepi allestiti da tutti gli abitanti del paese, che ringraziamo, e presentati in tanti stili e materiali diversi". Aggiunge Luca Barzanti, titolare del Chiosco di piadina San Rocco, che nei giorni festivi ha proposto le specialità gastronomiche particolari in piazza: "Le struzzichinerie più richieste? Piadina fritta, tortelli sulla lastra e vin brulé".

La caratteristica da sottolineare è l’unanime giudizio positivo dei visitatori tratto dai commenti dei libri delle firme. Qualche chicca? "Portico è di per sé un presepe" (Giovanni da Bertinoro); "Molti presepi ci aiutano a pensare e a riflettere anche sui temi dell’attualità, fra cui la pace" (Anna da Ravenna); "Continuate a farci sognare e respirare questo originale clima natalizio" (Giulia, studentessa universitaria di Forlì").