La magia del gospel: un ’coro da sogno’

Il Dream Gospel Choir di Harlem torna in Italia per presentare l’apprezzato spettacolo in cui giocano il ruolo da protagonisti le canzoni di Natale e i brani della tradizione gospel americana. Succede

oggi al Teatro Diego Fabbri di Forlì: sarà l’unico concerto in Emilia Romagna. In scaletta brani come ’Amazing Grace’, ’When The Saints’, ’Oh Happy Day’ che arrivano dritti al cuore, diffondendo un messaggio di gioia e speranza.Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.

Apertura porte ore 20.30; inizio spettacolo ore 21. Info line: 339.2140806; retropoplive@gmail.com.