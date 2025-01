La magia del teatro si svela ai più piccoli

Il Teatro Verdi di Forlimpopoli è pronto a ospitare un nuovo ciclo di eventi dedicato ai bambini con la stagione di Teatro per Famiglie 2024/25, che mira a divertire, educare e stimolare la creatività dei più piccoli attraverso la magia del palcoscenico. Il cartellone comprende tre spettacoli pensati per i bambini e per gli adulti che vogliono condividere momenti di gioia, risate e avventure indimenticabili.

Si inizia domani alle 16 con ‘La Bottega Teatrale’ che presenta ‘Il re e il bruco che mangiava l’erba’. Lo spettacolo racconta la storia di una strega cattiva che mette in crisi l’amore tra il re e la sua principessa facendola scomparire nel nulla e trasformando tutti gli animali, le case e gli abitanti del paese. Fantastici personaggi vengono in soccorso del re, ma qualche volta si può sbagliare magia ed ecco che si ha bisogno dell’aiuto dei bambini per fermare il bruco, reso cattivo dalla strega, che sta per mangiare tutta l’erba del paese, rendendolo, così, arido e improduttivo. Solo grazie all’intervento dei piccoli spettatori succederà qualcosa di straordinario. Con la regia di ‘La Bottega Teatrale’, questo spettacolo offre un mix di comicità, magia e temi educativi.

Sabato 1 febbraio, alle 16, va in scena la compagnia Pantarei con ‘Il primo bambino su Marte’: un piccolo grande viaggio nell’immaginazione, nella volontà di non fermarsi alle proprie certezze, ma di spingersi sempre un po’ più in là, puntando sempre più in alto, senza paura, anche fino a un pianeta sconosciuto. Pantarei propone una narrazione emozionante e coinvolgente che incanta i bambini e li fa viaggiare tra le stelle, immaginando nuove possibilità per il nostro mondo e per quello che potrebbe esserci oltre l’orizzonte.

Ultimo appuntamento sabato 5 aprile alle 16 con il Teatro Due Mondi che presenta ‘Le nuove avventure dei musicanti di Brema’. E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema uscissero dalla favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero? E se ai protagonisti della nostra storia, l’asino, il cane, il gatto e l’oca, che si unisce al gruppo dopo la morte del gallo, capitasse d’incontrare una cicogna disorientata che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo, cosa accadrebbe? Da qui parte il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, sulle strade dei nostri Paesi e dell’Europa, attori e pubblico alla ricerca di una città ospitale, un luogo che possa accogliere un bambino il cui colore della pelle racconta la provenienza da terre lontane.

L’ingresso è 6 euro, con un omaggio per i bambini sotto i 3 anni. Info: 0543.1713530; 339.7097952; 347.9458012.

Matteo Bondi