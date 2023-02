La magia delle bolle di sapone con Alekos

Per la rassegna ‘Teatro in famiglia’ domani alle 21, andrà in scena al Dragoni di Meldola Alekos ’il poeta delle bolle’, performer di Bubble On Circus in ‘Rime insaponate’. Testo di Alekos Ottaviucci e Gabriele Duma con Alekos Ottaviucci, musiche di Guido Sodo, regia di Gabriele Duma, spettacolo di Opificio d’Arte Scenica e produzione Accademia PerdutaRomagna Teatri. La bolla di sapone diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un’affabulazione che stimola al volo senza rinunciare ai contenuti e che fa sognare con la poesia delle bolle di sapone, mostrando come divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a mero intrattenimento. Uno spettacolo per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.

Prenotazioni telefoniche (0543.26355): dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Nella sera di rappresentazione la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Prezzi 5 euro (posto unico). Promozione speciale ’A cena e… A teatro in famiglia’ (cena + spettacolo) 12 euro. Ristoranti convenzionati: Il Bidentino (0543.493796), La Faina (0543.494519 - 340.7896528), La Meridiana (0543.492145), Il Mangianotte (0543.493338), John Ashfield (342.3558638), Luisin 2.0 (347.1999130) e Trattoria Resiliente (0543 490576).

o.b.