’La magia delle porte’: domattina il laboratorio creativo per bambini

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione torna, domattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30, arriva il secondo incontro del laboratorio incentrato su disegno e creatività ’La magia delle porte’ (per bambini della fascia d’età compresa tra i 24 e i 36 mesi), organizzato presso la Pediatria di Comunità (Consultorio, Piano Primo, via Colombo 11) e realizzato grazie alla collaborazione tra la U.O. Salute Donna Infanzia, settore Pediatria di Comunità e l’Architetto Prof. Marcello Balzani dell’Università di Ferrara di ’Nati per Disegnare’. I posti per l’incontro sono limitati, è importante, quindi, prenotarsi per partecipare allo 0543.733116, oppure scrivere all’indirizzo e-mail salute.infanzia.fo@auslromagna.it. Si consiglia un abbigliamento comodo e lavabile.