‘La magia di Broadway’: musical benefico

Dopo il successo ottenuto l’estate scorsa all’Arena San Domenico, la Compagnia Teatrale Ogm (Organismi Geneticamente Musicalizzati) ripropone ‘La magia di Broadway: omaggio al musical’ a scopo benefico. Lo spettacolo verrà messo in scena il 30 novembre, ore 21, al teatro Diego Fabbri. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì e vede sul palco un cast di 30 elementi fra attori, cantanti e ballerini che interpreteranno 15 brani tratti da dai musical più famosi come ‘Il fantasma dell’Opera’, ‘Aladdin’, ‘I Miserabili’, ‘La bella e la bestia’ e altri. Nata nel 2010, la Compagnia si è impegnata, durante gli anni, a realizzare anche spettacoli di prosa, corti teatrali, video amatoriali. L’ideazione e la regia è di Romina Zoli con aiuto regia di Giada Pirrello; basi e arrangiamenti sono di Filippo Sansoni, Filippo Barucci, Marco Gasperini, Giada Pirrello; le coreografie sono coordinate da Luana Tartarotti ed Elena Satanassi. Il ricavato dello spettacolo andrà a sostegno di ‘LavorAbile’, il nuovo progetto portato avanti dalla cooperativa sociale L’Accoglienza, con sede in via Dandolo 16, Forlì, impegnata, fin dalla sua costituzione, a rispondere ai bisogni di disabili e delle loro famiglie in particolare per la sfera abitativa e occupazionale. L’Accoglienza è nata nel 1995 nella parrocchia di San Pio X . Grazie alla passione e alla creatività di operatori, volontari e lavoratori, si è sempre impegnata verso la crescita di una comunità solidale nel rispetto delle diversità e con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili. LavorAbile ha avuto un contributo anche dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e ha come obiettivo quello di creare piccoli nuclei (da 3 a 5 persone) accompagnati da un tutor per sviluppare le competenze di giovani con disabilità in funzione di inserimenti lavorativi. Biglietti: intero 12 euro; 10 euro per ragazzi da 5 a 8 anni, gratis sotto i 5.

Rosanna Ricci