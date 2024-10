La magia di quattro cani e un gatto. Pet therapy contro l’angoscia per le pazienti oncologiche Al via in Ostetricia e Ginocologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni il progetto ’Fiore di Loto’ unico nel suo genere in Italia. Obiettivo: ridurre i livelli di stress di fronte a una diagnosi di tumore.