La magia nei borghi dell’Appennino. Le vie di Portico sono un incanto. Terra del Sole, 100 pezzi in mostra

Portico ormai da anni ospita una rassegna diffusa per le vie, gli angoli e le piazze del borgo medievale. I presepi sono visitabili gratuitamente giorno e notte (con orario 10-19 solo le esposizioni nella chiesa di Santa Maria in Girone e nella Torre Portinari) e sono costruiti con tutti i materiali che si trovano in natura, di tutte le dimensioni e le tradizioni.

Girando fra gli allestimenti, i visitatori possono scoprire anche presepi su temi dell’attualità, fra cui la violenza sulle donne, la guerra e l’alluvione. Vi è anche un presepe dedicato a San Francesco d’Assisi, per rendere omaggio al santo patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni del primo presepe, da lui realizzato a Greccio la notte di Natale del 1223: un’originale riproduzione unica, quasi a grandezza reale di Giotto nella Basilica superiore di Assisi, si trova nella chiesa parrocchiale. Insomma, fino al 7 gennaio 2024 tutto il paese è un presepe a cielo aperto, con centinaia di Natività di ogni forma, dimensione e materiali (info: Pro loco 348.2842066).

A Rocca San Casciano si può ammirare un grande presepe artistico nella centrale chiesa del Suffragio in piazza Garibaldi, col seguente orario: prefestivi e festivi 15-17: festivi 10.30-12 e 15-17.

A Fiumana si trova un presepe diffuso per le strade del paese e nei cortili delle case, con possibilità di visite libere e gratuite. Un bel presepe tradizionale si trova anche in chiesa, aperta in prossimità della celebrazione domenicale e festiva della messa delle 9.30.

Nella chiesa parrocchiale di Predappio (ore 7-21) è visitabile un grande presepe tradizionale.

Il presepe meccanico di Predappio Alta, fino a due anni fa nelle Grotte della Solfatara, è allestito nel Museo dei vino o Cantine Zoli del ristorante La Vecia Cantena dla Pré Ca’ de Sanzves. Realizzato dal regista cinematografico e scultore Davide Santandrea, è visitabile tutti i giorni, tranne il mercoledì, negli orari di apertura del ristorante (info: 0543.921095, ingresso 2,5 euro per gli adulti), fino a tutto gennaio.

La Rassegna di Terra del Sole giunge quest’anno alla 35ª edizione. Un centinaio le natività allestite nel rinascimentale Palazzo pretorio e nell’adiacente giardino pubblico Cosimo I de’ Medici delle forme e dimensioni più inusuali e coi materiali più insoliti e originali. Novità 2023 la mostra fotografica che rivisita gli esemplari esposti in passato. La rassegna, con ingresso a offerta libera, è curata dal gruppo Amici dei presepi e dalla Pro loco medicea e sarà aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio ore 10-12.30 e 15-18.30, dall’8 gennaio su prenotazione. Info: 0543.766766 – proloco@terradelsole.org, 335.7026444). Nei pomeriggi di Capodanno e dell’Epifania, sono in programma due visite guidate a pagamento ‘C’era una volta in Romagna... davanti al presepe’ (349. 8087330).

"Buon Natale. A noi e a tutti i bambini ‘alluvionati’ perché la pioggia che cade torni a formare solo le pozzanghere per saltarci dentro". Così recita a Modigliana un cartello con dedica in corsivo a firma 2ªA, posto accanto ad uno dei quattro presepi nella concattedrale Santo Stefano, il Duomo, in piazza Cesare Battisti, visibili tutti i giorni (ore8-19). Ci sono Natività realizzate il tutte le chiese dai bambini della scuola dell’infanzia o della materna. Una è nel Santuario della Madonna del Cantone, in via Amendola, aperto giorno e notte, mentre la chiesa di San Bernardo, in via Garibaldi, lo è il sabato (9,30-12). San Domenico aprirà dal 1° gennaio dell’anno nuovo (9,30-12 e 17,30-19,30).

Quinto Cappelli

Francesca Miccoli

Giancarlo Aulizio