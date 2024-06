La mappa delle strade chiuse. Stop, tutto pronto per la carovana

Ii tre sindaci di Premilcuore, Galeata e Santa Sofia hanno definito nel dettaglio la chiusura delle strade nella Valle del Rabbi e in Val Bidente in occasione del passaggio del Tour de France sabato 29. Dopo la partenza da Firenze alle 12 i 178 ciclisti impegnati nella prima tappa Firenze-Rimini, affronteranno il valico dei Tre Faggi, direzione Premilcuore. Da lì il percorso proseguirà verso San Zeno, Monte delle Forche, Galeata e Santa Sofia.

A Santa Sofia la carovana transiterà da via Nefetti, poi in piazza Garibaldi e proseguirà verso il Passo del Carnaio, prima di raggiungere San Piero in Bagno e dirigersi verso Mercato Saraceno, in vista delle ultime salite verso Novafeltria, San Leo, San Marino e il traguardo di Rimini.

Per assicurare il regolare svolgimento della gara si sono rese necessarie alcune modifiche della viabilità nei tre territori comunali che prevederanno chiusure e limitazioni al traffico.

A Premilcuore la strada provinciale 3 del Rabbi sarà chiusura dalle ore 11 alle 15 nel tratto Tre Faggi - Ponte Fantella. Nel territorio comunale di Galeata la Sp 24 (Strada S. Zeno - Galeata) e la Sp4 del Bidente saranno interdette al traffico dalle ore 11 alle 15.30. È prevista inoltre la chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata di piazza Gramsci a Galeata dalle 8 alle 20. Sarà gestita dalla polizia locale l’uscita del personale dipendente dell’Azienda Amadori - Pollo del Campo (entro le ore 11.45 circa) verso i centri abitati di Galeata e di Santa Sofia. Anche nel territorio comunale di Santa Sofia la Sp 4 sarà interdetta al traffico dalle ore 11 alle 15.30. Dalle ore 6 in via Nefetti (all’altezza del distributore di carburante e del cimitero comunale) sarà allestito un traguardo volante, con transennamento di circa 300 metri per lato. Ciò sarà fatto garantendo comunque il passaggio alternato dei veicoli. Sarà chiusa al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata via Pisacane (da piazza Garibaldi fino all’incrocio con via Minuccia) dalle ore 9 alle 20. Infine sarà istituito il divieto di sosta in tutti i parcheggi posti lungo via Nefetti - centro di Santa Sofia (lato chiesa parrocchiale di S. Lucia e lato sede del Parco nazionale). È garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Oscar Bandini