La mappa dell’Islam "Un anno dopo l’incendio, dovremo cercare nuovi spazi"

Un anno dopo l'incendio, dovremo cercare nuovi spazi"

Un anno fa, esattamente il 6 marzo 2022, veniva distrutto completamente il centro culturale di via don Giulio Facibeni 2 a Galeata, conosciuto come ‘moschea’, luogo di aggregazione e di preghiera della folta comunità musulmana dell’alto Bidente. L’incendio rese inagibili anche due appartamenti del vasto complesso residenziale formato da tre palazzine di 32 appartamenti, ma per fortuna non ci furono persone coinvolte e l’emergenza di chi dovette abbandonare i due appartamenti si risolse subito grazie alla catena di solidarietà della comunità musulmana. La paura allora fu tanta, visto che fino a un’ora prima dell’incendio nella struttura in legno vi erano state diverse persone che in questo locale – autorizzato a centro culturale dalle autorità – da anni si riunivano, discutevano e pregavano.

A un anno di distanza l’area presenta ancora i segni della distruzione, è stata sì ripulita, ma è rimasta tale e quale. Il proprietario del grande complesso abitativo costruito a metà degli anni Novanta è Mauro Cangialeoni, noto imprenditore patron della Cangialeoni Group: "Siamo in attesa delle decisioni dell’assicurazione che, a distanza di un anno, non ha ancora chiuso la sua indagine – spiega –, ma una cosa è certa e lo ribadisco, la struttura non sarà più ricostruita". La folta comunità musulmana si è insediata nell’alto Bidente da molti anni: in tanti hanno trovato lavoro in particolare nello stabilimento della Pollo del Campo del Gruppo Amadori e hanno messo su famiglia. Al momento può contare come luogo di incontro solo sul centro culturale ‘Rosa Bianca’ di Santa Sofia (oppure al Ronco, a Forlì, dove c’è una moschea vera e propria).

E proprio a Santa Sofia, confermano i responsabili del centro culturale di via Croce, "arrivano tanti fratelli da Civitella e Galeata per la preghiera pubblica del venerdì o durante il Ramadan. In queste occasioni dobbiamo fare i turni perché gli spazi che abbiamo a disposizione sono insufficienti e stiamo pensando di trovarne altri".

Gli stranieri rappresentano una fetta significativa della popolazione dei tre comuni (1.600) che varia dal 15 al 23%. La comunità musulmana è ben inserita nel tessuto sociale dei tre comuni e non si sono registrati episodi importanti di scontro. I numeri dimostrano che gli stranieri provenienti dal Marocco sono quelli più numerosi e nei tre comuni raggiungono oltre 550 unità: lo si è visto a dicembre, durante i mondiali di calcio quando la nazionale africana arrivò in semifinale. A loro vanno aggiunti circa 150 senegalesi e nigeriani, che professano la religione musulmana, senza dimenticare una fetta non trascurabile di 250 tra albanesi e macedoni, che solo in parte seguono però i dettami dell’Islam.

