La marcia per Gaza. Partiti i primi camminatori. Tre giorni per la pace

È partita da Santa Sofia venerdì la Local March for Gaza che percorrerà fino a domani il Sentiero degli Alpini Cai 301 sul crinale a cavallo tra la valle del Bidente e la valle del Rabbi, realizzato dal Gruppo Alpini in congedo di Forlì, sul tracciato della vecchia strada medievale che collegava la pianura alla dorsale appenninica fino a Monte Falco, la cima più alta di questo tratto dell’appennino e del Parco nazionale con i suoi 1658 metri.

Il fine ultimo della Local March for Gaza è quello di raccogliere quante più firme ad una petizione che poi a inizio novembre sarà consegnate al Quirinal.

Ad accogliere i primi 20 camminatori in piazza Matteotti, a Santa Sofia, la sindaca Ilaria Marianini con la fascia tricolore, che ha sottoscritto insieme ai presenti la mozione, annunciando per i primi di ottobre nuove iniziative solidali a favore dei gazawi.

Il tratto interessato dalla marcia sarà da Santa Sofia a Meldola, con discese a valle a fine tappa e risalite sul crinale il giorno seguente, per un totale, comprese salite e discese, di 56 km che si divideranno in 3 tappe (è possibile aderire anche alle singole tappe). L’incontro per le tre mattine è fissato per le ore 8: prima di partire si leggerà la petizione, si raccoglieranno le firme e ci saranno inoltre alcuni interventi. Oggi, dopo il pernottamento all’azienda agrituristica Campo Rosso, c’è l’incontro in piazza G. Matteotti a Civitella.

Poi si percorrerà il tratto fino a Cusercoli (agriturismo Cà Bionda), e domenica, dopo l’incontro in Largo G. Matteotti a Cusercoli, si arriverà a Meldola, dove alle 15,30 circa presso il piazzale dell’Istituzione ‘Davide Drudi’ è previsto un flash Mob con lettura di poesie, per poi proseguire il cammino fino all’Arena Hesperia, dove intorno alle 16,30-17 ci saranno la proiezione del video girato sul ‘Cammino di Oropa’, l’incontro con l’Amministrazione comunale, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, momenti di condivisione con le comunità etniche di Meldola, testimonianze e la lettura della petizione con raccolta firme.

"Il Comune di Meldola, insieme ai Comuni di Santa Sofia e Galeata, ha dato il patrocinio alla ‘Local March for Gaza sul Sentiero degli Alpini’ – commenta il sindaco Roberto Cavallucci –, un’iniziativa nata dalla volontà di alcuni cittadini che hanno partecipato alla ‘marcia sul Cammino di Oropa’ fino a Santhià in Piemonte, attraversando 14 diversi paesi e raccogliendo firme alla petizione che chiede il cessate il fuoco a Gaza, il rispetto dei diritti umani e l’invio di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile palestinese e che hanno riproposto per il nostro territorio. Domenica – conclude il sindaco – li accoglieremo come istituzioni e confido nella presenza di tanti".

