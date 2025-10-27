La ‘marcia’ su Predappio. Forza Nuova rinuncia al corteo. Poche decine i saluti romani

Alla fine si è svolta una sola manifestazione. Ieri a Predappio 700 camicie nere hanno commemorato il 103° anniversario della Marcia su Roma (mille secondo gli organizzatori), davanti a cento agenti di polizia giunti per garantire l’ordine pubblico. Forza Nuova ha rinunciato al proprio corteo, che doveva tenersi alle 15 come disposto dal questore nei giorni scorsi. Lo ha spiegato il segretario nazionale del movimento di estrema destra, Roberto Fiore, durante una conferenza stampa improvvisata davanti all’ex Casa del Fascio, dieci minuti prima del corteo.

"La nostra idea – ha spiegato Fiore, davanti alle telecamere e ai taccuini di decine di giornalisti – è che a Predappio debba tenersi un momento di ricordo col saluto romano come atto commemorativo. Quindi, io ho deciso di rinunciare al corteo del pomeriggio e di non partecipare al corteo del mattino, mentre tutti quelli di Forza Nuova vi parteciperanno". Secondo le forze dell’ordine sono stati una ventina gli appartenenti a FN che hanno camminato lungo la strada del Rabbi. Altri sono stati fermati dalla polizia. Un corteo che comunque anche Fiore ha auspicato "ordinato".

Poi Fiore ha precisato: "Sarò costretto a denunciare il questore per il comportamento assurdo che ha tenuto nei nostri confronti, perché noi abbiamo sempre cercato di fare le cose uniti, anzi siamo stati i primi a chiedere l’autorizzazione per il corteo, mentre lui ha cercato di dividerci. Inoltre, il questore ha emesso un atto di prescrizione non validamente firmato, elemento per fare una denuncia". Dalla Questura di Forlì c’è massima tranquillità: fonti delle forze dell’ordine assicurano che "tutto è a posto e abbiamo i documenti per dimostrarlo".

Fiore ha lanciato un’ulteriore sfida: oltre alla richiesta di organizzare una conferenza a Predappio il 23 marzo (giorno in cui nel 1919 Mussolini fondò i fasci di combattimento), "ne terremo un’altra il 25 aprile, sempre qui in paese, per chiedere l’abrogazione delle leggi Scelba e Mancino, due macigni che impediscono la pacificazione in Italia e che hanno portato un’altra elite politica che si professava fascista fino a qualche anno, ma che oggi è costretta ogni minuto a nascondersi". A una richiesta di chiarimento, Fiore ha specificato di riferirsi alla maggioranza di governo.

Orsola Mussolini (nipote di Vittorio, primogenito maschio del duce) ha parlato poi ai manifestanti davanti al cimitero: "Non vi nascondo che in questa occasione ci sono state delle difficoltà per l’organizzazione". Poi ha attaccato: "C’è stata una mancanza di rispetto nei nostri confronti e soprattutto nei confronti del duce da parte di una forza politica, di cui non faccio neanche il nome, nell’intento di organizzare tale commemorazione a scopo meramente personale e per avere visibilità. Ricordando, invece, che tali manifestazioni sono solo ed esclusivamente a scopo di preghiera e raccoglimento". Orsola ha ringraziato una decina di associazioni che hanno collaborato alla manifestazione, nonché "il questore, il prefetto e tutte le forze dell’ordine oggi qui presenti a controllare che tutto vada bene". E ha concluso: "Al ‘presente’, come sempre, vi consigliamo di non fare il saluto romano per evitare eventuali segnalazioni, denunce e processi".

Secondo la questura, sono stati circa trenta coloro che hanno alzato il braccio tenendolo teso: sono stati identificati dagli agenti. La loro posizione sarà poi vagliata dall’autorità giudiziaria. La stragrande maggioranza dei presenti ha accolto l’invito della pronipote. Alle porte del paese, la polizia ha anche fermato un gruppo di contestatori. "Anche se non sono un giurista, continuo a pensare che la manifestazione sia fascista", ha detto il presidente provinciale dell’Anpi, Miro Gori. Martedì l’associazione ricorderà la liberazione di Predappio da parte degli Alleati.