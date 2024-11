La melassa e i carrarmati. Baccarini narra la Storia:: "Ricordo ogni cosa..."

Quando gli alleati entrarono a Forlì, il 9 novembre di ottant’anni fa, l’ex senatore Dc Romano Baccarini aveva dieci anni. Se la sua vita ha sempre avuto come filo conduttore la politica, anche quegli anni non fecero eccezione: parliamo, però, di una politica che non c’entra – non direttamente almeno – con i partiti e le fazioni, ma con quel tessuto sociale vivo che permea ogni cosa, in particolare le pagine più importanti della storia, quella con la esse maiuscola. Il piccolo Romano, negli anni tumultuosi della Seconda Guerra Mondiale, infatti, ha sempre percepito gli umori e i discorsi ‘dei grandi’ per elaborarli nella sua mente bambina e farne tesoro.

Oggi rivive quei giorni attraverso piccoli aneddoti quotidiani, testimonianza di come i grandi eventi siano composti di tanti, piccoli, fondamentali dettagli. "Allora avevo dieci anni – racconta Baccarini – e tutto quel periodo lo vissi intensamente. La mia famiglia aveva un sali e tabacchi in corso Mazzini e dopo i primi bombardamenti sfollammo nelle campagne. Poi ci fu il grande bombardamento in piazza Saffi. I miei genitori tornarono a vivere in centro dopo l’occupazione degli alleati, ma io rimasi dai nonni a Villanova. Tanti spettacoli cruenti, così, mi furono risparmiati, ma furono comunque tanti gli episodi che ricordo molto bene ancora oggi". Uno dei ricordi di Baccarini riguarda l’ex Eridania: "Lo zuccherificio – racconta – subì un bombardamento. L’edificio principale non fu toccato, ma si ruppero i serbatoi della melassa, che sgorgò dalle cisterne riempiendo i fossi; ci fu un’azienda di corso Mazzini che mobilitò i dipendenti per raccoglierla in delle damigiane per produrre un liquore, una sorta di whisky. In seguito, quando arrivarono gli alleati, ebbe luogo un baratto: il liquore di melassa in cambio delle mezzane di vitello. E fu così che in corso Mazzini si svernò con la carne degli alleati".

Se è vero che l’arrivo delle truppe alleate in centro fu il 9 novembre, è anche vero che i combattimenti non si esaurirono in fretta, ma si protrassero fino al 14, quando l’ultimo plotone di tedeschi si ritirò al di là del fiume Montone, uscendo da porta Schiavonia. "Quando entrarono le truppe – racconta Baccarini – ero tornato a vivere con i miei genitori. Il corso era pieno come un uovo e tutto imbandierato. Gli alleati parcheggiarono i loro carri armati in corso Mazzini, e lì rimasero per un bel po’". I carri armati diventano così, nel ricordo di Baccarini, quasi un simbolo della Liberazione: bandiere colorate, un’immensa folla curiosa e quei giganti di ferro che, con il loro arrivo, segnarono la fine di un’epoca.

Sofia Nardi