La memoria (condivisa) dà speranza

A ottant’anni dalla fine della guerra, col mondo in fiamme, c’è bisogno che la tragica memoria del passato sia condivisa. Lo diventa quando supera gli steccati. Finora la storia dei 5 ragazzi fucilati alla Ripa nel 1944 perché considerati renitenti alla leva era patrimonio soprattutto dell’Anpi o dei sindacati (nei giorni successivi scattò uno sciopero, qualcosa d’impensabile all’epoca). Venerdì la diocesi, in un itinerario pensato per gridare ‘no’ alle guerre, ha inserito l’episodio all’interno della Via Crucis, accostando la Passione di Cristo ai conflitti dal 1944 a oggi. Una scelta potente, che rompe gli steccati ideologici. Soprattutto perché il tema era la speranza. Ed è la memoria, che consente di coltivarla.