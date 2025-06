La memoria del territorio nei documenti

Dal sito comunale www.bafmodigliana.it (Baf sta per Biblioteca Archivio Fototeca): "L’Archivio Storico comunale della Città di Modigliana è per antichità, quantità e rilevanza dei documenti tra i più interessanti della Romagna e in particolare della Romagna Toscana, l’insieme di Comunità che tra la fine del Medioevo e l’Unità d’Italia furono sottoposte al dominio di Firenze. Ha sede all’interno di Palazzo Pretorio dove nel 1384 furono scritti gli Statuti, leggi fondamentali che regolavano la vita e il funzionamento dell’antico Comune". E la sezione regionale sugli ‘Archivi storici Emilia-Romagna’ riporta: "L’Archivio storico del Comune di Modigliana 1384-1868 riunisce la documentazione prodotta dai soggetti che si sono succeduti nell’amministrazione del territorio comunale tra la fine del ‘300 e la legge comunale del 1865: Comune (1377-1648), Terra e Contado (1648-1775), Nuova comunità (1775-1808), Marie (1808-1814), Comunità (1814-1865). L’inventario è stato realizzato nel 2008".