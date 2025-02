La memoria è il riscatto di Sara

Bilancioni

L’interesse di questa vicenda è e resta la figura di Sara, che con la sua tragedia riafferma la legittima aspirazione dei giovani di sognare, di lavorare, di trovare il loro posto nel mondo. L’avvocato Salvatore Scuto, difensore dell’ex primario Saverio Tateo, imputato ora assolto, ha criticato la ‘gogna mediatica’. Se è vero che sono i tribunali a giudicare i reati, è l’opinione pubblica a valutare l’opportunità di un comportamento, specie per chi riveste un ruolo di servizio verso tutti, come nella sanità.

Dal punto di vista giudiziario, il verdetto è favorevole al medico. Ma se assumiamo questa logica fino in fondo, dobbiamo allora aspettare anche le motivazioni della sentenza. Le testimonianze sul clima che Sara ha respirato sono state numerose, questo non lo si può negare: non schiaccianti, perché per il giudice il reato di maltrattamenti "non sussiste", ma evidentemente non irrilevanti, visto che tante persone si sono mobilitate, anche a Forlì. Non certo contro Tateo, ma per Sara. È la memoria che la tiene viva, il suo riscatto.