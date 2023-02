"La mente un ‘mare’ che esploro sul giornale"

di Sofia Nardi

Si intitola ‘Nella psiche in pedalò’ ed è il libro scritto dalla psicologa forlivese Simonetta Giunchi, autrice della rubrica settimanale in cui si interfaccia coi lettori sulle pagine forlivesi del ‘Carlino’. Il libro, con la prefazione del poeta Davide Rondoni, è una raccolta di quelle riflessioni sbocciate tra le righe del giornale e sarà presentato al pubblico domani alle 17.45 in sala Don Bosco (via Ridolfi). A dialogare con l’autrice, oltre allo stesso Rondoni, ci sarà il caposervizio del Carlino Forlì Marco Bilancioni.

Simonetta Giunchi, come le è venuta l’idea di raccogliere in una pubblicazione gli scritti che escono settimanalmente sul giornale?

"Quando scrivo le mie risposte mi dilungo sempre un po’ rispetto agli spazi giornalistici. Ogni volta conservo sul pc i file con le risposte estese alle lettere e un giorno mi sono detta: perché non farne un libro?".

La sua rubrica è partita in piena pandemia, nel giugno del 2021. Allora il tema dominante era il Covid, poi ha cominciato a spaziare.

"Sì, si è parlato davvero di tutto, perciò ho diviso il libro in capitoli scanditi per categorie. Troviamo, naturalmente, la paura per la pandemia, ma c’è anche un capitolo chiamato ‘equilibri’, poi ancora ‘socialità’, ‘trauma e ansia’, ‘depressione’, ‘rapporti con le istituzioni’, ‘scuola’, ‘coppia e sessualità’ e altri ancora".

Cosa le dà. umanamente e professionalmente, il suo percorso in collaborazione col Carlino?

"Mi piace molto questo incontro con i lettori attraverso la pagina. Mi stimola e mi fa riflettere su quanto i problemi siano comuni, ma allo stesso tempo declinati in maniera unica a seconda del caso".

Le è mai risultato difficile dare una risposta ai lettori?

"Sì, spesso. La maggiore difficoltà sta nel dare buoni consigli senza avere troppi dati sulle singole storie e sulle persone. Con i miei pazienti è diverso: con loro si instaura una conoscenza approfondita e duratura".

Come ha risolto ciò?

"Cercando di prendere spunto sui casi che seguo. Mi sono detta che sulle pagine del Carlino il mio obiettivo dev’essere dare al lettore un’idea di come si affronta una precisa sintomatologia in terapia, quando l’obiettivo è il raggiungimento di uno stato di libertà e benessere".

Come ha scelto il titolo ‘Nella psiche in pedalò’?

"Lo spunto è che vedo la psiche come un grande, immenso oceano, per attraversare il quale occorre un equipaggiamento decisamente articolato. Questa raccolta di riflessioni e consigli non si propone l’obiettivo di andare davvero a fondo, ma accompagna in un primo giro in pedalò: non troppo impegnativo, né avventuroso, ma un percorso esplorativo che può essere il primo passo per un viaggio più importante".