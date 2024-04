‘La mia mamma è bellissima’: 26mila euro per l’assistenza

È terminata la raccolta fondi 2024 a favore del progetto Ior, ‘La mia mamma è bellissima’ a favore dei servizi a sostegno donne in chemioterapia. Più di 130 le attività commerciali della Romagna che hanno contribuito esponendo i contenitori per le donazioni per quello che ormai è un appuntamento fisso del calendario dell’associazione. Il territorio si è dimostrato sensibile e solidale, tanto che quest’anno il progetto ‘La mia mamma è bellissima’ ha superato l’obiettivo che si era prefissato. Ha, infatti, raccolto 26.456mila euro di contributi, nel periodo che va dal 4 febbraio, giornata internazionale della lotta contro il cancro, all’8 marzo festa della donna.

Tra i programmi che vengono sostenuti grazie a queste risorse c’è il progetto ‘Margherita’ che ogni anno fornisce gratuitamente circa 360 parrucche alle pazienti che affrontano il difficile momento della caduta dei capelli. Non solo, tra i servizi sostenuti dallo Ior c’è anche il supporto psicologico, per far fronte a emozioni come smarrimento, perdita della propria immagine corporea, fasi che in percorso di cura come quello che impone una malattia lunga come il tumore è bene non affrontare da soli, ma con l’ausilio di un professionista al proprio fianco.

Oltre alle offerte, i donatori potevano dare un contributo anche durante l’evento ‘Una piega per lo Ior’ che si è tenuto in sei città della Romagna. La giornata ha visto coinvolti 110 parrucchieri volontari e 620 persone che hanno accettato di farsi acconciare i capelli per contribuire alla lotta contro il cancro. L’incasso finale è stato di 15.500 euro. "Questo progetto ci ha dato grandi soddisfazioni – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore Ior –. Le donne ci testimoniano la loro gratitudine e i servizi come questo contribuiscono al vero traguardo finale, quello della guarigione".