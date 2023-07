"La mia passione per matematica e fisica è da Olimpiadi"

Rachele Ravaioli, hai ottenuto un meraviglioso voto di 100 e lode all’esame di Stato: che cosa ha significato per te aver frequentato per cinque anni il liceo ‘Fulcieri’?

"Sono stati ricchi di esperienze interessanti per me. Il liceo offre molte opportunità per mettersi in gioco e permette di conseguire una formazione completa, ampliando inoltre il panorama di possibilità per il futuro".

Quali sono state le materie che ti hanno interessato maggiormente?

"Sono entrata in questa scuola con un certo interesse per le materie scientifiche, che nel corso degli anni si è confermato e rivelato più marcato per gli ambiti della matematica e della fisica, anche grazie alle olimpiadi di queste materie a cui ho partecipato ogni anno".

Continuerai a studiarle anche ora che il liceo è terminato?

"Sì. Proprio per questo motivo voglio continuare il mio percorso di studi in tali ambiti e sto partecipando tuttora ai bandi per l’università".

Come vuoi impostare il tuo futuro?

"Grazie al liceo ho anche avuto modo di frequentare la scuola di orientamento universitario, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Universitaria Superiore di Pavia: un percorso che mi ha avvicinata al mondo della ricerca e dei collegi di eccellenza che terrò di sicuro a mente per il futuro".

Una buona base di partenza. Non hai comunque ancora deciso dove sarai nel prossimo anno accademico?

"No. La quinta è stata probabilmente l’anno più movimentato, sia per la decisione su che cosa fare una volta finito il liceo, sia per la preparazione all’esame e per le incertezze legate alla maturità a causa dell’alluvione".

Un anno non semplice. È stato però soddisfacente?

"Sì. Seppur impegnativo, il percorso si è rivelato appagante e mi ha permesso di coltivare anche altre passioni al di fuori della scuola, senza dover dedicare questi cinque anni solo ed unicamente agli studi".