"La mia Schiaparelli, fuori dagli schemi"

Gli abiti firmati ‘Schiaparelli’ sono stati tra i protagonisti assoluti del festival di Sanremo, indossati dall’influencer Chiara Ferragni che ha fatto molto parlare di sé anche grazie ai suoi look irriverenti. A disegnarli, ovviamente, non è stata la stilista Elsa Schiaparelli, morta nel 1973, ma i designer della sua maison, rilevata da Diego Della Valle, che continuano a seguire la fantasia sovversiva della sua ideatrice. E’ stato diversi anni prima della kermesse, però, che la forlivese Eleonora Mazzoni ha scritto lo spettacolo ‘Schiapparelli life’ in scena al Piccolo domani alle 21, proponendo agli spettatori la vita di Schiapparelli, tra moda e vicende private. Sul palco nei panni di Schiaparelli ci sarà Nunzia Antonio affiancata da Marco Grossi, mentre la regia è nelle mani di Carlo Bruni.

"Lo spettacolo – racconta la sua autrice Mazzoni – ha visto un’anteprima nel 2018 al festival Asti Teatro e poi ai Dialoghi di Trani, per poi debuttare nell’estate del 2019 al Campania Teatro Festival, prima di partire in una tournée di successo, interrotta, purtroppo, nel febbraio 2020 a causa del Covid. Ora lo spettacolo riprende finalmente la sua corsa e quella di Forlì è una delle prime date". Eleonora Mazzoni, oltre a essere scrittrice e attrice, è anche direttrice artistica del festival cittadino dedicato a Caterina Sforza ‘L’anticonformista’ e nella scrittura di ‘Schiaparelli life’ ha seguito lo stesso spirito che la anima nella realizzazione della rassegna forlivese: quello di raccontare la storia di donne fuori dagli schemi. "Schiaparelli – spiega Mazzoni – era una vera anticonformista, una persona che negli anni Venti e Trenta del Novecento ha saputo offrire un modello di femminilità nuovo, molto in anticipo rispetto ai tempi. Quella che racconteremo sul palco del Piccolo sarà proprio la sua vita irrequieta: la pubblicazione delle sue poesie erotiche, oggi quasi introvabili, gli amori inquieti, l’incontro con la moda che lei viveva come un’espressione artistica, le rinunce per assistere la figlia malata, il rapporto con l’ammirata e rispettata rivale Coco Chanel, la realizzazione di uno dei suoi capi più provocatori e iconici: il cappello-scarpa e tanto altro ancora. Schiaparelli è stata una donna in continua evoluzione, nell’arte come nella vita e la prova che il suo messaggio sia ancora attuale ai giorni nostri sta nel fatto che le creazioni della sua maison, seguendo il filo rosso di quelle da lei ideate un centinaio d’anni fa, sono ancora capaci di portare un messaggio quello, per dirla con le parole della stessa Schiaparelli, che ‘il solo abito in grado di resistere alla moda e al tempo è l’abito della libertà, perché la libertà di essere se stesse è la vera bellezza’. I biglietti sono disponibili anche in prevendita su Vivaticket.

Sofia Nardi