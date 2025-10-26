La ‘miglior barista’: "Partecipare è gratificante. Decisiva la gentilezza"

Oggi pubbliciamo il primo tagliando dell’edizione 2025/26 del ‘Miglior barista’, iniziativa che consente ai lettori di votare l’esercente preferito. Lo scorso febbraio, i forlivesi incoronarono, titolare del ‘Caffè senza tempo’ di Meldola. Ecco come la barista racconta il suo successo.

Conquistare il primo posto come miglior barista nel gioco organizzato dal Resto del Carlino di Forlì è stata una gioia enorme, oltre che un grande onore. Mettersi in gioco con queste opportunità è un bellissimo modo per tenere viva la passione e l’amore per questa professione, perché quando vedi che la gente partecipa con entusiasmo inviando centinaia di tagliandi a tuo nome, facendola diventare quasi più una sfida loro che tua, questo ripaga di tutto l’impegno che questo lavoro richiede. È una soddisfazione immensa, perché vuol dire che le persone colgono ciò che di positivo fai ogni giorno: un sorriso, una parola di conforto, tutti gesti che ricevono un riscontro gratificante grazie a questo gioco, che alla fine coinvolge tutta la clientela.

E infatti il premio ricevuto l’anno scorso è stato festeggiato con gioia proprio da tutti i miei clienti più fedeli, innescando uno scambio di complimenti e di lusinghe che continua ad emozionarmi tantissimo, perché era da tanti anni che provavo a partecipare. Proprio per questo ho appeso la targa in bella mostra sopra alla macchina del caffè, e tuttora i clienti, soprattutto quelli occasionali, la notano e si complimentano.

Ed è un modo per strappare un sorriso anche agli stessi avventori, anche perché il mio bar è vicino all’Irst ‘Dino Amadori’, quindi capita che arrivino persone da tutta l’Italia, perfino dalla Sicilia, per curarsi: e così quando si fermano per caso per prendere un caffè diventa un’occasione per scambiare quattro chiacchiere e regalargli qualche momento di serenità.

Quest’anno ho deciso di non partecipare per lasciare spazio agli altri miei colleghi, e far provare questa emozione ad altre persone: io ho avuto il mio momento di gioia, di cui sono tuttora felicissima, ma adesso è giusto riposarsi.

Un consiglio per i nuovi partecipanti? Oltre ad assicurarsi di offrire un ottimo prodotto, essere spontanei e regalare sempre una parola di conforto a chi si ha di fronte, perché tutti in questo momento storico siamo sopraffatti dalle crisi e dalle guerre, e molti vivono questa stanchezza in modo negativo. In una vita frenetica, un sorriso e un buon caffè in un momento di pausa possono davvero fare la differenza.

* vincitrice del ‘Miglior Barista’ edizione 2024/25