La miglior tesi in Italia Letteratura per l’infanzia, premio a Caterina Foglieri

È stato assegnato a Caterina Foglieri il premio ’Carla Poesio’ per la migliore tesi italiana in letteratura per l’infanzia. Il riconoscimento è stato conferito alla Fiera internazionale del libro per l’infanzia che si è svolta a Bologna dal 6 al 9 marzo. Caterina è originaria di Cesena, ma da un anno e mezzo vive alla comunità Buon Pastore, in via dei Mille a Forlì. Si è laureata nel 2021 in Scienze della formazione primaria all’università di Bologna e la sua tesi è intitolata ’Tra voli e cadute. Gli atterraggi di fortuna nella letteratura per l’infanzia’. "Ho voluto approfondire il tema del volo e della caduta così come viene affrontato nella letteratura per l’infanzia – spiega – rifacendomi in particolare a due autori, Roald Dahl e Antoine de Saint-Exupèry che hanno vissuto nella loro esperienza personale il volo e la caduta, si sono rialzati e poi hanno iniziato a scrivere libri per l’infanzia. Affronto il dolore, ma anche la speranza di un nuovo inizio". La motivazione del premio sottolinea che queste tematiche sono "pregnanti per ricordare all’infanzia che da una caduta può nascere un’opportunità e si possono aprire scorci verso nuovi sentieri". Il riconoscimento è stato consegnato a Caterina nei giorni della Fiera internazionale del libro e lei ha presentato il percorso da cui è nato il suo lavoro. "È stata una grande soddisfazione – sottolinea – non solo ricevere il premio, ma anche poterlo presentare. E lo è anche per la mia famiglia, che era presente e che non aveva potuto partecipare alla mia laurea a causa delle limitazioni e delle chiusure per il Covid. È una soddisfazione pure per gli amici della ’Compagnia Quelli della Via’, con i quali ho condiviso questa gioia".

Caterina, infatti, da alcuni anni fa parte del gruppo teatrale dove si dedica all’educazione, propone progetti e percorsi di danza-teatro per bambini e adulti e letture animate. La sua tesi di laurea sarà anche pubblicata da Edizioni ETS nel 2024 grazie al sostegno di BolognaFiere.

Alessandro Rondoni