La Mike diventa un caso politico: il centrodestra attacca la Regione

Non si placa la polemica per la soppressione della Mike 42, l’auto medicalizzata che portava un professionista sul luogo di incidenti stradali o malori a fianco del 118: il taglio è scattato il 1° gennaio, ma l’ultima possibile mediazione è fallita venerdì, nel faccia a faccia tra Ausl e sindaci. Nel mirino del centrodestra c’è la Regione a guida Pd: "La cancellazione d’imperio dell’automedica di stanza a Meldola da parte dell’Ausl Romagna non è preoccupante solo come fatto in sé – scrive in una nota Jacopo Morrone, deputato della Lega e segretario romagnolo del Carroccio –. Rischia di essere la punta dell’iceberg di una serie di tagli ai servizi che penalizzerebbe in particolar modo le fasce più deboli e a rischio". La polemica ha un bersaglio politico: "I nodi stanno arrivando al pettine e la loro origine è di anni anteriore al Covid. Segno che le politiche sanitarie dell’Emilia-Romagna si stanno rivelando inadeguate rispetto alle aspettative e alle promesse e che non sempre la classe professionale-manageriale si è dimostrata all’altezza".

Morrone ce l’ha anche con Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia con una maggioranza di centrosinistra: "Si è adeguato immediatamente alle decisioni dell’Ausl ponendosi in contrasto con le legittime perplessità dei sindaci, delle forze politiche e sindacali. Mi sembra in grande confusione: ha addirittura escluso dall’ordine del giorno della prossima seduta del consiglio provinciale un documento sulla Mike presentato dai consiglieri di centrodestra". Del centrosinistra apprezza invece Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola (il paese dove era di stanza la Mike 42), che si è dimesso dall’ufficio di presidenza della conferenza socio-sanitaria, l’organo che rappresenta i comuni romagnoli gestiti dall’Ausl: "Ammiro l’onestà intellettuale ormai così rara fra amministratori locali che chinano la testa di fronte ai diktat di Bologna e alle decisioni d’imperio dei vertici dell’Ausl Romagna. A Cavallucci un sincero messaggio di sostegno".

Ieri pomeriggio, intanto, la petizione online lanciata da Fratelli d’Italia ha superato in poco più di 24 ore quota 1.100 firme (gli organizzatori hanno indicato 1.500 come obiettivo). "Inoltre, la raccolta firma sui moduli cartacei è appena iniziata, la porteremo nei mercati – ragiona il coordinatore del partito nel Forlivese, Luca Bartolini –. La gente inizia a capire la portata del taglio e non lo accetta. La politica non può scaricare la colpa sul direttore generale Tiziano Carradori, non è lì per concorso ma perché lo ha nominato il presidente della Regione Stefano Bonaccini. La Regione non può rimettersi ai freddi calcoli di Carradori". Oggi Fratelli d’Italia sarà in piazza Morgagni, davanti alla Provincia durante il consiglio, per un flash mob di protesta in merito proprio al taglio della Mike 42.