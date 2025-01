La ministra Bernini inaugura lo studentato ex Enav per gli universitari

Viene inaugurato oggi lo studentato ex Enav, in via Montaspro 97 al Ronco. "Si amplia ancora l’offerta di soluzioni abitative del multicampus romagnolo dell’Alma Mater con i 64 posti letto", spiegano gli organizzatori, che oggi alle 16 riceveranno le autorità, a cominciare da Anna Maria Bernini (nella foto), ministro dell’Università e della Ricerca. Insieme a lei ci sarà il nuovo assessore regionale alle politiche abitative, Giovanni Paglia, il sindaco Gian Luca Zattini, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari e il presidente del Campus forlivese Emanuele Menegatti. A seguire saranno presentati i nuovi spazi.

L’occasione suscita però una polemica politica. Bernini, attacca la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Diana Scirri, che verrà l’inaugurazione "come da tradizione dell’amministrazione comunale, di uno studentato aperto da anni il cui servizio è fallimentare. Com’è noto in città e soprattutto nel mondo universitario, infatti, l’ex Enav non è apprezzato dagli studenti perché privo di collegamenti pubblici con la città e con i luoghi dove si studia, e com’è noto la maggior parte di loro non è automunita". La giovane consigliera descrive la zona su cui si punta come "una landa desolata priva di qualsiasi servizio, anche elementare. Gli studenti cercano altre soluzioni piuttosto che finire in un ghetto emarginato da tutto".

Secondo Diana Scirri, "il sindaco parla di ben 150 ulteriori posti in alloggi per studenti, tra i quali il San Francesco in via Albicini per il quale non risulta al momento alcun accordo con la proprietà, solo chiacchiere. La realtà è ben diversa, gli studenti sono costretti a rivolgersi a caro prezzo al mercato privato ma ciò crea, in una città che ha subito i danni dell’alluvione, un drammatico problema nel mercato degli affitti perché i proprietari preferiscono lucrare affittando singole stanze agli universitari invece di mettere a disposizione dei cittadini appartamenti in locazione".