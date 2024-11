La ministra Casellati ai Salesiani. La riforma del premierato spiegata ai ragazzi del Cnos Fap

La ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata in visita ieri al Cnos-Fap di Forlì, l’istituto dei Salesiani in via Fossato Vecchio, dove ha avuto un incontro con gli studenti e i professori, guidato dal direttore Sergio Barberio. All’arrivo nella struttura forlivese, la ministra è stata accolta da palloncini rossi, tenuti dagli studenti schierati, che hanno anche letto, attraverso una loro rappresentante, la motivazione di tale scelta, cioè, quella di ricordare l’omicidio di Giulia Cecchettin a un anno esatto dalla morte.

"Una tappa molto importante per me, perché qui si formano i ragazzi e si scoprono i talenti che ognuno ha – ha affermato la ministra poco prima di entrare nella sala San Luigi, accompagnata dalla deputata forlivese Rosaria Tassinari –. Questi sono ragazzi che hanno partecipato anche come volontari quando sono successe tutte le emergenze di carattere idrogeologico e si sono offerti per dare una mano alla loro città. In Italia questo aspetto del volontariato è molto sviluppato, tanto che, oltre al fatto di dare senza ricevere qualcosa in cambio, ha un valore anche economico che spesso si tace. Il lavoro dei volontari vale circa il 4% del Pil italiano, circa 83 miliardi all’anno, una cifra notevole".

Sul palco della Sala San Luigi è salito, poco prima della ministra, anche Silvio Bortolotti, dell’azienda Micoperi di Ravenna che riuscì nell’impresa di rimettere in galleggiamento la Costa Concordia dopo il naufragio all’isola del Giglio, per poterla poi portare via. "Ho detto sì a quell’impresa, che molti ritenevano impossibile perché non volevo che l’Italia fosse ricordata solo per quello che di fronte al disastro, scappa", ha ricordato senza citare il comandante Francesco Schettino.

Alla presenza degli studenti, il direttore Barberio ha poi dialogato con Casellati, dapprima ricordando la figura di Silvio Berlusconi. "Io sono in Forza Italia dal 1994, sono stata al fianco di Berlusconi per tutto il tempo e mi reputo molto fortunata per la crescita umana, politica e personale che ne ho ricevuto". Nella seconda domanda del direttore, si è parlato delle riforme che il Governo sta varando: "Con il premierato si potrà garantire la stabilità di governo – ha spiegato l’ex presidente del Senato – che è anche un grande volàno economico. Come si fa a progettare il futuro della propria impresa se i governi hanno media di vita di 14 mesi? Per questo serve una riforma che non lede la prima parte della Costituzione, ma incide sulla seconda, quella che anche i padri fondatori sapevano bene che doveva essere cambiata prima o poi, perché frutto dei compromessi di quei tempi, con la Dc che aveva paura dei comunisti e i comunisti che avevano paura della Dc". Con lei sul palco anche alcuni studenti intenti nei vari mestieri che si imparano dai Salesiani. Le è anche stato donato un quadro realizzato in diretta da uno studente mentre si svolgeva l’incontro stesso.

Matteo Bondi